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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche lleva a cabo un nuevo sorteo este sábado 4 de abril. Conozca los resultados EN VIVO y el plan de premios que ofrece.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Resultados Caribeña Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores
Imagen de referencia de la Caribeña Noche.
Archivo

Con el inicio del mes, se renueva la fe de los miles de colombianos que ven en La Caribeña Noche una oportunidad para transformar su realidad económica. Este sorteo, que nació con raíces en la Costa Atlántica y hoy goza de prestigio nacional, se consolida como un pilar de la industria del juego, destacando por su puntualidad y su importante aporte al sistema de salud pública. Bajo la estricta supervisión de delegados gubernamentales, la jornada de este sábado 4 de abril de 2026 se desarrolló con total transparencia.

Resultados Caribeña Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026

  • Números ganadores: 2067
  • La "Quinta" cifra: 2

Horarios y transmisión de la Caribeña Noche

Para quienes siguen el minuto a minuto de la suerte, estos son los horarios oficiales de emisión a través del Canal Telecaribe y plataformas como SuperGiros y Record:

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  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo participar en la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche destaca por su flexibilidad. El apostador elige cuatro cifras (del 0 al 9) y decide cuánto invertir, con apuestas mínimas desde los $500 pesos. Aunque el objetivo principal es el premio mayor (cuatro cifras exactas), el sistema también premia otros aciertos:

  • Tres últimas cifras.
  • Tres primeras cifras.
  • Dos últimas cifras.

Guía para reclamar premio de la Caribeña Noche

Si la suerte estuvo de su lado hoy, siga estas instrucciones legales para hacer efectivo su cobro:

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  1. El Tiquete es Oro: Debe presentar el comprobante original en perfecto estado. Cualquier tachadura o enmendadura invalidará el cobro.
  2. Documentación: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original.

  3. Lugar de Cobro:

    • Premios menores: Disponibles en los puntos de venta de la red SuperGiros o Record.
    • Premios de gran cuantía: El ganador debe acudir a las oficinas administrativas regionales para tramitar el pago vía cheque o transferencia.
  4. Marco Legal: Tenga en cuenta que, conforme al estatuto tributario vigente, todos los premios de azar están sujetos a la retención por Ganancias Ocasionales.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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