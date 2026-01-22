Ecuador ha violado “acuerdos y normas internacionales de forma unilateral”: minminas por aranceles

Luego de que Ecuador anunciara la imposición de aranceles del 30% a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno nacional informó sobre medidas de reciprocidad y la suspensión de la exportación de energía al país vecino.

“Nosotros no necesitamos la energía de Ecuador, ellos sí necesitan la energía de Colombia”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en una rueda de prensa.



Colombia ha actuado “recíprocamente a estos actos de agresión”

El ministro sostuvo que la decisión tomada por la administración de Daniel Noboa “es una medida desproporcionada, arbitraria por parte del Gobierno ecuatoriano”, por lo que “las medidas anunciadas (por Colombia), tanto por el sector comercio como de energía, son producto de la reciprocidad contra esta agresión, que no es contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, es contra el pueblo colombiano”.

Palma recordó que con Ecuador “compartimos frontera, compartimos el problema de la lucha contra el narcotráfico”, por lo que lamentó que su homóloga escalara “la agresión a nuestro Gobierno (…) imponiendo aranceles al transporte de crudo”.



Y es que la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, escribió en redes que "Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad", sin dar más detalles de la medida.



El crudo colombiano pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) desde 2013, tras la firma de un acuerdo entre ambos países para promover y facilitar el transporte y exportación de hidrocarburos, servicio por el que Ecuador cobra una tarifa, pero que no ha sido revelada tras el anuncio de la ministra.

El OCP es el segundo principal oleoducto del país andino, destinado a transportar crudo de mayores densidades desde los pozos de la Amazonía ecuatoriana hasta la costa de la provincia de Esmeraldas.

Noticia en desarrollo.