Última recarga de pasajes gratuitos de Transmilenio en diciembre 2025: consulte si es beneficiario

Ya comenzó la última distribución de pasajes gratuitos de Transmilenio correspondientes al mes de diciembre, un componente del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) que funciona desde los primeros meses de 2025. Esta fase de recarga concluye un total de once ciclos realizados desde febrero, con recursos destinados a facilitar el desplazamiento cotidiano de personas mayores, personas con discapacidad y hogares clasificados en pobreza extrema o moderada según el Sisbén.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para el mes de diciembre la administración asignó más de $10.000 millones, con el objetivo de garantizar que más de 764.000 personas reciban los pasajes correspondientes. Sumando los recursos invertidos durante todo el año, el monto asciende a $134.800 millones, una cifra que evidencia la magnitud del programa y su papel dentro de las estrategias de apoyo económico en la ciudad.



¿Quiénes reciben última entrega de pasajes gratis de Transmilenio?

La entrega de pasajes se organiza de acuerdo con los grupos priorizados por la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado. Para el último ciclo del año, la distribución reportada es la siguiente:



Personas mayores de 62 años: 357.000 beneficiarios, con una inversión aproximada de 3.230 millones de pesos.

357.000 beneficiarios, con una inversión aproximada de 3.230 millones de pesos. Personas con discapacidad: 162.000 beneficiarios, con recursos cercanos a los 2.753 millones de pesos.

162.000 beneficiarios, con recursos cercanos a los 2.753 millones de pesos. Personas clasificadas en pobreza extrema o moderada (Sisbén): 243.000 beneficiarios, con una inversión estimada de 4.328 millones de pesos.

En total, son 762.000 personas incluidas en este ciclo, que completa la cifra general de más de 764.000 usuarios atendidos durante todo el año, considerando variaciones y actualizaciones operativas. El número de pasajes asignados a cada individuo depende de la clasificación que reporte en el Sisbén y de los criterios operativos definidos por la estrategia; en cuanto a las cantidades, estas pueden variar de un ciclo a otro, de acuerdo con el tipo de población y las validaciones del sistema.



Personas suspendidas del beneficio de pasajes gratuitos

Entre enero y octubre de 2025, cerca de 644.000 personas hicieron uso efectivo de los pasajes gratuitos. Esta cifra permite medir el alcance del programa y su papel dentro de las estrategias de movilidad para la población con mayores necesidades económicas.

De forma paralela, el Distrito informó que más de 730.000 personas fueron suspendidas temporalmente por no utilizar el beneficio de manera constante. Estas suspensiones operan como un mecanismo de control que busca que los recursos se asignen prioritariamente a quienes sí requieren el apoyo para sus traslados diarios. Las personas suspendidas pueden recuperar el beneficio si cumplen nuevamente con los criterios de uso establecidos.



¿Qué debe hacer para recibir el beneficio de Transmilenio?

La tarjeta TuLlave personalizada continúa siendo un requisito indispensable para recibir y activar los pasajes gratuitos de Transmilenio, proceso que permite identificar a cada usuario y asignar la recarga según el perfil. Sin esta personalización, el sistema no habilita la carga de pasajes en taquillas ni en los puntos automáticos.



Una vez la persona realiza la personalización, debe esperar a que la información sea actualizada en las bases del sistema. Solo después de este proceso es posible activar los pasajes del mes correspondiente. Los puntos autorizados para la personalización de la tarjeta están disponibles en el portal oficial de TuLlave, donde se puede consultar la ubicación y los horarios de atención. La activación se puede hacer de dos maneras:



En taquillas de Transmilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar al personal la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Publicidad

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar la opción "Transacciones virtuales".

Elegir "Solicitar Subsidio/Convenio".

Verificar el número de pasajes asignados.

Finalizar la operación.

Estos pasos permiten habilitar los pasajes del mes en curso, que estarán disponibles de inmediato para su uso.

¿Cómo consultar si es beneficiario?

Quienes tengan dudas sobre si hacen parte del programa o si algún miembro de su hogar recibe pasajes gratuitos pueden verificarlo mediante la plataforma habilitada por la Secretaría de Integración Social. Allí se encuentra un módulo de consulta que permite revisar el estado del beneficio con el número de documento. Además, la ciudadanía puede realizar preguntas o reportar novedades a través de:



Las cuentas oficiales de la Secretaría de Integración Social.

La línea telefónica 601 380 8330, opción 6.

Las 16 subdirecciones locales, cuyo directorio está disponible en los canales oficiales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co