El asesinato que sorprendió a todos: ¿Quién traicionó la confianza de María Nery Franco?

María Nery Franco Pérez, de 70 años, fue profesora y una persona muy querida no solo por su familia, sino por sus estudiantes y vecinos. Nacida en el municipio de Obando, en el Valle del Cauca, a ella se le veía contenta, alegre y con una vida exitosa. La maestra disfrutaba al máximo su tiempo libre, tanto así que había planeado un viaje a Europa. Sin embargo, alguien acabó con sus sueños la noche del 4 de mayo de 2019.

Nery Franco era la menor de 11 hermanos, no tenía pareja ni hijos. Sus mayores allegados eran sus sobrinos y sus hermanos. “Era una mujer muy generosa con su familia, todo su cariño y entrega se la dedicó a sus sobrinos y a sus hermanos, de hecho, vivía con uno de ellos para sentirse acompañada y protegida”, aseguró Dora Delgado, amiga de Nery.

La profesora vivió más de 30 años con Jorge Eliécer Franco, su hermano, quien en el suceso sintió la ausencia de la mujer. Su preocupación hizo que toda la familia se alertara de su desaparición. Para ellos, no era usual que Nery se esfumará sin decir algo, y menos a pocos días de irse a uno de sus viajes soñados.

Pasó una noche y ella no aparecía. Su familia se abstuvo de ingresar al cuarto de ella, pues ellos afirmaron que era algo que a Nery le molestaba, pues no le gustaba que las personas entraran sin su aprobación. Un sobrino decidió entrar a la habitación de su tía para percatarse que nada pasará, al no encontrar nada decidió salir de allí, pero se percató de un extraño olor en su cuarto, sin embargo, hizo caso omiso.

Eliécer, decidió abrir la puerta de la habitación de su hermana. “Mi papá levantó la cobija que tenía, levantó la cama, y me dice 'la encontraron, la encontraron, que está muerta bajo la cama’. Cuando salgo lo único que encuentro es a mi tía muerta y reventada. Mi papá desconsolado, eran muchos años de vivir juntos", relató Jorge Luis Franco, sobrino de María Nery Franco.

En la escena del crimen encontraron varias prendas de vestir en desorden sobre el piso y los muebles de la sala. El cadáver presentaba laceraciones en el dorso nasal y en el labio superior. Era muy probable que su rostro haya sido golpeado con una pared, causando un hueco, producto del impacto.

Pero ¿quién habría causado la muerte de María Nery Franco? La policía informó que quien cometió este crimen era alguien muy cercano a la víctima, teniendo en cuenta que no se presentaba forcejeo de las chapas de las puertas. Adicional, se dieron cuenta que en el lugar no había cámaras de seguridad para rectificar lo sucedido.

El primer sospechoso fue efectivamente Jorge Eliécer Franco, el hermano con quien ella vivía, pues era la persona más cercana que permanecía durante el día. Sin embargo, en la familia nadie creía que él le hiciera daño, pero sí tenían a un sospechoso en mente, su nombre, Mauricio Trejos Acevedo, quien estaba casado con la hija de la mejor amiga de Nery, Zulay Triana.

“Por la cercanía con la amiga, la suegra de Mauricio, empezaron a decir: Mauricio se la lleva, que la acompaña”, mencionó Jorge Luis Franco, sobrino de Nery.

Al parecer, Trejos empezó a tener una relación cercana con ella, tanto así, que se convirtió en su chofer. “Hasta donde yo conozco a su amiga, pues es vecina de toda la vida, mi tía lo único que hizo fue apoyarla y ayudarla, entonces no sé de pronto es la ambición”, aseguró Zulay Franco, sobrina de Nery.

Cinco días después de la muerte de Nery, su sobrina recibió un mensaje de texto que decía: “Doña Zulay, buena tarde, vea tengo que confesarle algo, me pagaron para que la matara, lo que pasó sí estuvo muy mal, me aproveché de la confianza de su tía. Solo era para matarla porque me prometieron 10 millones de pesos y no me han dado nada. Pero, como no me han dado lo que me prometieron por eso estoy contando lo que pasó, si fui yo y otro amigo mío los que entramos a la casa de su tía Nery el viernes por la tarde, pero no robamos nada”.

Las palabras recibidas hicieron que se abriera una investigación para encontrar quien había sido el autor de ese mensaje. Por el momento, la Policía tenía a tres sospechosos del crimen, su hermano, el chofer y su sobrino, Jorge Luis Franco. Solo una prueba determinaría quien realmente fue su asesino.

Trejos presentaba en sus brazos unos rasguños, que fue inmediatamente una sospecha, pues de ahí decidieron extraer el ADN de las uñas de Doña Nery, para saber si coincidía con alguno de ellos. Después de 4 meses de espera, los resultados arrojaron positivo para determinar que, si había material probatorio en las uñas de la víctima, y que pertenecía a Trejos.

Para el momento de la captura, Trejos había huido del país, al destino donde pensaba viajar Nery antes de su asesinato. Se radicó en Barcelona, España para liberarse de su crimen. El 14 de octubre de 2021, es extraditado a Colombia, donde se llevó a cabo su juicio. El 10 de febrero de 2023, fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión por delito de homicidio agravado.

Hoy, la familia de María Nery Franco quedó insatisfecha con la decisión del juez, pues aseguraron que no se cumple la condena con el tipo de atrocidad que le hicieron a su tía. Asimismo, siguen con el mismo dolor de la pérdida de alguien quien “no se merecía lo que le hicieron”.