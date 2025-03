Le dispararon, lo enterraron y creyeron haberlo matado, pero sobrevivió y los delató

Jorge Cangrejo, un hombre de 59 años, sobrevivió a un violento secuestro en marzo de 2014, en el que dos delincuentes lo retuvieron, le dispararon y lo enterraron. Milagrosamente, salió ileso del ataque. Todo ocurrió cuando, preocupado por el robo de su ganado, decidió investigar lo que estaba sucediendo.

El Rastro conoció el caso en 2018 y logró obtener el milagroso testimonio de este hombre en Santana, Huila. No solo sobrevivió, sino que también se convirtió en el primer aliado de las autoridades para esclarecer los hechos. “Pocas personas pueden contar la historia que yo estoy contando”, dijo Jorge.

¿Qué pasó?

Cuando Jorge Cangrejo descubrió que le faltaba parte de su ganado, inició una intensa búsqueda para dar con el ladrón. Al cabo de 15 días, su ganado perdido se redujo a una decena. Cada uno de sus bovinos tenía un valor de un millón quinientos mil pesos. Lo que le generaba una gran pérdida y preocupación.

Antes de acudir a las autoridades, Jorge recibió una llamada de un vecino de la zona, quien le aseguró haber encontrado uno de sus bovinos. Sin embargo, cuando Jorge llegó al lugar indicado por Gentil González, el animal no estaba allí.

“Él me dijo que bajara el río, que ahí pasaba el torete y que lo enlazara ahí. Entonces yo le dije ‘¿qué pasó? ¿dónde está?’ Y él me dijo que iba río abajo”, aseguró.

Impaciente, decidió seguir caminando en busca de su bovino, pero no encontró rastro alguno. En el camino, se topó con dos hombres que se le acercaron con la intención de agredirlo. “Me gritaron: Alto, baje las manos. Entonces yo volteé a mirar y dije ‘¿por qué hacen esto conmigo? Yo no estoy haciendo ningún mal aquí ni me estoy robando nada’”, mencionó.

Los hombres que lo interceptaron no eran desconocidos para Jorge. Él los identificó como José Nelson Ramírez y un joven llamado Juan Gabriel. A pesar de la relación previa, lo ataron y lo obligaron a caminar durante horas por la orilla del río.

Después de caminar durante horas con las manos atadas, Jorge Cangrejo, exhausto, se negó a seguir avanzando. Sus captores, enfurecidos, lo golpearon brutalmente para obligarlo a continuar el trayecto.

“Yo lo vi que sacó el revólver y dijo ‘vamos a matarlo’. Yo lo que hice fue quitarme el sombrero, santiguarme y me puse a invocar a la Virgen del Carmen porque yo dije ‘ya llegó la hora’”, así relató Jorge sobre aquellos angustiosos momentos.

“Yo lo vi que sacó el revólver y dijo ‘vamos a matarlo’", así recuerda Jorge Cangrejo, quien aseguró que invocó a la Virgen del Carmen, suplicando por su vida. El Rastro

Así logró sobrevivir

Uno de los secuestradores le disparó en la cabeza a Jorge. Sin embargo, el tiro no fue mortal. Aún consciente, logró escuchar a sus captores discutir sobre la intención de enterrarlo.

Mientras todo ocurría, Jorge, asombrado de haber sobrevivido al disparo, decidió fingir estar muerto. A pesar del peligro, comprendió que era su única oportunidad en una situación sin salida.

Los hombres golpearon a Jorge para asegurarse de que realmente estaba muerto. “Yo estaba con los ojos cerrados y me quedé quieto, pensando que si los abría, me dispararían otra vez”, relató Jorge.

Su cuerpo fue enterrado junto al río mientras su respiración se debilitaba. El agua subía, y escapar parecía cada vez más difícil, pues seguía atado e inmóvil.

Cuando sus captores se marcharon, ocurrió lo inesperado. Jorge relató que una voz, como salida de otro mundo, le susurró: ‘mueva la mano, ya se soltó’. A pesar del intenso dolor, reunió fuerzas para liberarse, salir del lugar y, finalmente, recibir atención médica.

Testimonio dio con los captores

Como Jorge conocía la identidad de sus secuestradores, decidió denunciarlos, lo que llevó a las autoridades a iniciar una intensa investigación. Además, proporcionó el nombre de Gentil González, el vecino que le aseguró haber encontrado uno de sus bovinos y que, sospechosamente, lo condujo hasta el lugar donde fue secuestrado.

Las autoridades rastrearon las llamadas y ubicaciones de los implicados, lo que permitió la captura de José Nelson y Gentil González. El otro sujeto se dio a la fuga.

A ambos sujetos se les imputó el delito de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y secuestro simple agravado.

La víctima identificó a sus secuestradores y decidió denunciarlos. A pesar de que eran amigos. El Rastro

Habla desde la cárcel

El Rastro tuvo acceso a una entrevista con José Nelson en la cárcel de Neiva, donde reveló detalles escalofriantes del crimen. Este sujeto no dudó en señalar a Gentil González como el autor intelectual del plan macabro contra Jorge Cangrejo.

“Él dijo que matáramos a ese señor. Yo me dejé llevar y ahí pasó todo”, confesó José Nelson, quien afirmó que Gentil González le había entregado el revólver y fue quien ideó el plan para que él y Juan Gabriel llevaran a cabo el secuestro.

José Nelson afirmó que, después de enterrarlo, tomó un camino distinto al de Juan Gabriel. Sin embargo, al día siguiente, recibió una llamada de Gentil González, quien le advirtió que Jorge había sobrevivido.

El testimonio de Jorge fue clave para la captura de los responsables. Aún con dolor, recuerda que quienes intentaron asesinarlo fueron amigos suyos.