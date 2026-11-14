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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Stream Fighters 5: dónde ver la transmisión, a qué hora empieza y quiénes se enfrentan

Stream Fighters 5: dónde ver la transmisión, a qué hora empieza y quiénes se enfrentan

La quinta edición del evento organizado por Westcol tendrá lugar este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus y contará con 10 enfrentamientos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Stream Fighters 5: dónde ver la transmisión, a qué hora empieza y quiénes se enfrentan
Stream Fighters 5 -
Stream Fighters

Este sábado 14 de noviembre se realiza Stream Fighters 5, el evento organizado por el streamer colombiano Westcol, que reune a creadores de contenido y figuras del entretenimiento
para medirse en combates sobre el ring. en una jornada de combates que tendrá como escenario el Coliseo MedPlus.

En su quinta edición, el espectáculo contará con 10 peleas en una sola noche, con la participación de 20 figuras y enfrentamientos que incluyen tanto duelos individuales como una competencia por equipos. Este evento se realiza a las afueras de Bogotá.

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¿A qué hora empieza Stream Fighters 5 en Colombia y otros países?

Para quienes quieren seguir las peleas desde sus casas, la organización confirmó que el evento comenzará a las 4:00 de la tarde, hora de Colombia.

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La programación también contempla diferentes horarios para otros países. En México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el inicio está previsto para las 3:00 p.m.; mientras que en Perú, Ecuador, Panamá y Estados Unidos será a las 4:00 p.m. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana comenzará a las 5:00 p.m.

Por su parte, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay tendrán el inicio a las 6:00 p.m., mientras que en España la transmisión está programada para las 10:00 de la noche.

¿Cuáles son los combates de Stream Fighters 5?

La programación incluye enfrentamientos individuales y una pelea por equipos. Estos son los combates anunciados:

  • Westcol vs. Blessd: combate especial con robots humanoides.
  • Andrea Valdiri vs. La Divaza: primer compate hombre y mujer
  • Herrera vs. JH de la Cruz.
  • Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro.
  • Sebastucho vs. Leandro.
  • Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya: combate por equipos, dos contra dos.
  • Samantha Correa vs. Cami Pulgarín.
  • El Agropecuario vs. Daren.
  • Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx.
  • Rey de la City vs. WeGotKicks.

¿Dónde ver las peleas de Stream Fighters 5?

La transmisión del evento será únicamente por el canal de Westcol en la plataforma Kick. Este link, los interesados, podrán consultarlo tanto en las redes del evento, como en las redes sociales de Westcol y los patrocinadores del evento.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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