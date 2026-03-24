Actor de La Reina del Flow explicó por qué trabaja como Uber: "No me arrepiento"

Recientemente en redes sociales se hizo viral un video en el que se ve al actor y cantante puertorriqueño Jay Torres manejando un vehículo como Uber en Bogotá. El famoso, reconocido en Colombia por su participación en 'La Reina del FLow', apareció en su perfil de Instagram explicando lo que había ocurrido y la situación que lo llevó a trabajar como conductor.

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El video de Jay Torres como conductor de una plataforma de transporte tomó gran relevancia en las plataformas digitales, donde sus seguidores empezaron a manifestar preocupación e intriga por el panorama económico no solo de él, sino de otros actores.

Ante las dudas que esto generó, el puertorriqueño decidió reaccionar a los comentarios de los internautas y aclarar cuál es su situación. En primera medida aclaró que no se trató de ninguna campaña o broma, sino que efectivamente es un trabajo que realiza eventualmente para tener más ingresos.



¿Qué dijo Jay Torres sobre ser Uber?

"Ese soy yo", aclaró en un primer punto el artista. Torres después agregó que esto no se trataba tampoco de ninguna crítica a la industria del entretenimiento. "Sí nos pagan, sí nos va bien y sí, de un tiempo para acá puedo decir que vivo del entretenimiento y de la música".



El puertorriqueño dijo que los comentarios de aquellas personas que creen que alguien famoso no puede atravesar momentos económicos retadores o que debería darle vergüenza ser actor y estar manejando Uber, están completamente errados y carecen de una percepción de la realidad de la industria y del día a día de una persona común.



"Ustedes no saben que, como artista independiente, uno tiene que meterle al marketing, la estrategia, la campaña, videos musicales y veinte mil cosas más".

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Jay Torres, además, reconoció que para poder sacar adelante de manera independiente su carrera artística no solo ha sido conductor de Uber, también ha realizado muchos otros trabajos que lo hacen sentir orgulloso. "Yo no me arrepiento de haber sido Uber, de archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender, en un ancianato", detalló.

Agregó que todos y cada uno de esos trabajos, aunque no han sido fáciles, hacen parte de un "proceso bonito" en el que él confía y que le ha dado importantes frutos. También detalló que en algunos momentos le han hecho ofertas tentadoras para avanzar en su camino de una manera más fácil, pero que él ha preferido mantenerse firme en sus principios y ser una persona "trabajadora" para alcanzar sus sueños.

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Tras la aclaración de Jay Torres, muchos internautas le manifestaron su respeto y admiración por los esfuerzos que ha hecho para poder alcanzar sus objetivos en el mundo del entretenimiento. De hecho, algunos de sus colegas también comentaron señalando que, al igual que él, han tenido que realizar otros trabajos en aras de buscar estabilidad y crecimiento.



Mensaje de Jay Torres para Carolina Ramírez

Luego del triste final del personaje de Yeimy Montoya en 'La Reina del Flow 3', Jay Torres fue uno de los artistas del elenco que decidió pronunciarse con un mensaje de cariño para la actriz Carolina Ramírez. El puertorriqueño compartió dos fotos junto a ella durante las grabaciones y procedió a destacar el trabajo de la colombiana para la construcción de este querido personaje.

"Tu amor y entrega en el set nunca quedará en el olvido. Agradecido con la vida por permitirme ser parte de este proyecto y conocer el gran ser humano que eres REINA 👸 , recuerda que PR siempre es tu casa", escribió.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL