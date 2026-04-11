Actor de La Reina del Flow revela por qué estuvo durante una noche en la Calle del Cartucho

El actor Andrés Sandoval, recordado por su participación en producciones como La Reina del Flow en su primera y segunda temporada, abrió su corazón en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, donde reveló detalles de uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional, incluyendo la razón por la que pasó una noche en el sector conocido como el Cartucho, en Bogotá.



Durante la conversación, el actor habló de su lucha contra la depresión, los excesos y varios intentos de acabar con su vida, en una etapa en la que, según explicó, el éxito profesional contrastaba con una crisis interna profunda. “Realmente uno como artista es muy sensible, tal vez mucho más que la gente que no tiene nada que ver con el arte”, afirmó, al describir las dificultades emocionales que enfrentó desde joven.

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Sandoval relató que, pese a alcanzar reconocimiento en el mundo del entretenimiento, atravesaba un periodo marcado por el vacío personal. También reconoció el impacto del consumo de sustancias. “Me dejé llevar por todos los excesos, habidos y por haber, por todo tipo de sustancias, lo que quieras”, confesó.

En ese contexto, el actor abordó uno de los episodios que más ha generado comentarios: su paso por la llamada Calle del Cartucho. Según explicó, su presencia en ese lugar respondió a un proceso de preparación actoral y no a una situación de calle, como se ha señalado en algunas versiones.



“Se ha dado mal la información con respecto del cómo y por qué llegué a la Calle del Cartucho. Yo, sí, en ese momento tenía excesos, digamos, de sustancias, por ejemplo, pero estaba preparando un personaje de habitante de calle”, afirmó.



En ese sentido, agregó que su intención era realizar trabajo de campo: “Lo primero que pensé es, la mejor forma de crear mi personaje o hacer trabajo de campo no es ir a buscarlos en la calle, sino ir al centro, a la Calle del Cartucho”.

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El actor precisó que su permanencia en ese lugar fue limitada. De acuerdo con su testimonio, solo pasó una noche allí, en medio de un proceso que también coincidía con una etapa personal de deterioro emocional. Esa experiencia, según relató, hizo parte del contexto en el que enfrentaba una crisis más grande.

Su lucha contra el suicidio

Sandoval también se refirió a los momentos más críticos de su vida, incluyendo intentos de suicidio. “Fue básicamente cortándome, rompí un vidrio y empecé a cortarme así a la loca”, recordó sobre uno de los episodios.

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Más adelante, relató otra situación en la que puso en riesgo su vida durante una reunión en un edificio. “Terminé colgado desde la terraza y donde no me cojan cinco personas, si ni cinco personas me suben, no estoy contando el cuento”, dijo.

El actor explicó que, pese a contar con estabilidad económica y reconocimiento, experimentaba una sensación constante de vacío. “El hecho de sentir y ver que tenía dinero, que tenía mujeres, que tenía todas las facilidades, pero a la hora del tema me sentía vacío. Tenía todo y no tenía nada”, señaló.

A partir de ese punto, inició un proceso personal enfocado en asumir responsabilidades sobre su vida y trabajar en su bienestar emocional. “Empecé a trabajarlo desde lo psicológico”, explicó, al tiempo que destacó la importancia de la introspección y la construcción individual.

Tras varios años de proceso, Sandoval aseguró que ha logrado retomar el control de su vida. “Son 12 años y todavía voy ahí, ahí voy dándole”, afirmó, al referirse a su camino de recuperación.

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El testimonio, compartido en La Red, expone una etapa poco conocida del actor y busca aportar a la reflexión sobre la salud mental, especialmente en entornos donde la exposición pública y la presión profesional pueden incidir en el bienestar personal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co