‘Brigitte, Planeta B’, llega a las salas de cine de Colombia

‘Brigitte, Planeta B’, una coproducción entre Dynamo y Caracol Televisión, bajo la dirección de Santiago Posada, podrá verse a partir del 23 de abril en las salas de cine de Colombia.

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El documental sobre Brigitte Baptiste, que ha conmovido a los espectadores, ha sido proyectado en el Bogotá International Film Festival (BIFF), donde se llevó el premio del público. También se exhibió en el Zinegoak y el Queercinemad, entre otros.



“La exposición es necesaria”

Esta producción no es solo un retrato de una de las científicas más influyentes de la región, también es una inmersión íntima en la vida de una mujer que ha hecho de la mutación su estado natural, es ingresar al universo de la bióloga trans más conocida del país.

Su protagonista señala que el documental es una “apertura nació de una profunda expectativa de transparencia. Quienes desean incidir en el debate público deben reconocer que la exposición es necesaria, las personas trans ya lo hacemos para poder existir. Mostrarnos es una perspectiva de reconocimiento de que la identidad se construye colectivamente”.



Entretanto, su director Santiago Posada asegura que la historia tomó forma en el primer encuentro: “Tuve una primera reunión con Brigitte y de una vez hizo clic algo en mi cabeza. Yo quería hacer una película acerca de ella, pero desde su punto de vista. No quería una cantidad de gente hablando de Brigitte, quería una película que reflejara su manera de pensar, cómo conecta un tema con otro, cómo muestra que todas las cosas que la componen como ser humano, como científica y como académica, están interconectadas”.



Y es así como la propia protagonista guía el relato en ‘Brigitte, Planeta B’, una historia orgánica que ha conmovido en festivales por la presencia espontánea de su esposa Adriana y sus hijas, cuya cotidianidad ayuda a desmitificar los prejuicios que suelen ser tan dolorosos en la vida diaria.

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Los espectadores encontrarán en el documental una narrativa donde la construcción de la identidad se entrelaza con los diálogos que Brigitte Baptiste ha sostenido como bióloga con otros seres vivos y contextos culturales.

La película explora, incluso, momentos de inspiración profunda, como las visiones que el yagé trajo a su vida en una etapa trascendental, un guion que ella describe como “un regalo de la naturaleza”.

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‘Brigitte, Planeta B’, busca que el espectador comprenda que, tal como ocurre en los ecosistemas, el cambio no es una amenaza, sino la única constante que permite avanzar.

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