Películas imperdibles del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2026 (FICCI): selección curada

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) comenzó su edición de este 2026 el martes 14 de abril, que se extenderá hasta el día 19 del mismo mes. El evento cultural es uno de los principales destinos del cine internacional y nacional. Con la película brasileña "Feito Pipa", la cinta inaugural, comenzó oficialmente el festival de cine más importante de Colombia y uno de los más emblemáticos de la región.



"El FICCI es, ante todo, un festival de ciudad. Esta inauguración es una invitación a volver a encontrarnos alrededor del cine, en un espacio que hace parte de la memoria colectiva de Cartagena. Abrir el Festival aquí, en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, es una forma de reconectar con esa historia y de recordar que el cine, en esta ciudad, siempre ha sido una experiencia compartida", dijo en unas declaraciones Margarita Díaz, directora general del FICCI.



Películas imperdibles del FICCI 2026

Cuatro críticos y comunicadores del cine dieron su selección esencial de películas imperdibles del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

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Julieth Cicua, periodista y crítica de cine de Oiga, vea! podcast



Competencia Colombia Largometrajes: Piedras preciosas, Lolita en Honda, Las almas ni los ojos y Manual para invocar fantasmas.

Competencia Iberoamérica Largometrajes: Las corrientes.

(S)paces of Time Largometrajes: El príncipe de Nanawa y Mare’s Nest.

Medianoche: Drácula.

Muestra Argentina: Nuestra Tierra.

Proyecciones Especiales: La cronología del agua.

Internacional Largometrajes: Prosecution.

Tributo Ben Rivers: Sugiere todo el programa dedicado a este cineasta, que incluye títulos como Two Years at Sea, The Sky Trembles and the Earth Is Afraid... y programas de cortometrajes.

María Alejandra Libreros, creadora de contenido y realizadora audiovisual.



Competencia Colombia Largometrajes: Manual para invocar fantasmas y Puntos de fuga.

Competencia Iberoamérica Largometrajes: Chicas tristes, I Only Rest in the Storm y Las corrientes.

Cine en los Barrios / Competencia: Si no ardemos, cómo iluminar la noche.

Internacional Largometrajes: Blue Heron, Dry Leaf y Put Your Soul on Your Hand and Walk.

(S)paces of Time Largometrajes: El príncipe de Nanawa.

Muestra España: Maspalomas.

Muestra Argentina: Nuestra Tierra.

Juan Andrés Rodríguez, antropólogo y crítico de cine de Palomita de Maíz



Competencia Iberoamérica Largometrajes: Anoche conquisté Tebas, I Only Rest in the Storm, Las corrientes y El tren fluvial.

Competencia Colombia Largometrajes: Manual para invocar fantasmas y El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar.

Internacional Largometrajes: Queen at Sea, Dry Leaf y Put Your Soul on Your Hand and Walk.

Medianoche: Drácula.

Muestra Argentina: La noche está marchándose ya y Nuestra Tierra.

(S)paces of Time Largometrajes: El príncipe de Nanawa.

Muestra España: Maspalomas.

Apertura / Cine en los Barrios: Feito Pipa.

André Didyme-Dȏme, editor de cine y TV de la revista Rolling Stone y de The Hollywood Reporter en Español



Competencia Iberoamérica Largometrajes: Chicas tristes.

Competencia Colombia Largometrajes: Piedras preciosas.

Proyecciones Especiales: La cronología del agua.

Medianoche: Drácula.

Muestra Argentina: Nuestra Tierra.

Muestra España: Historias del buen valle.

Horarios y ubicaciones de las películas imperdibles del FICCI 2026

Película Fecha Hora Ubicación Anoche conquisté Tebas Jue 16 / Vie 17 13:30 / 15:00 Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 4 Blue Heron Mié 15 / Sáb 18 21:00 / 21:00 CC Bocagrande - Sala 4 / Plaza de la Proclamación Chicas tristes Mié 15 / Vie 17 17:40 / 13:00 CC Bocagrande - Sala 3 / Teatro Adolfo Mejía Drácula Vie 17 22:00 Teatro Adolfo Mejía Dry Leaf Jue 16 / Sáb 18 11:00 / 18:20 CC Caribe Plaza - Sala 6 / CC Bocagrande - Sala 5 El hogar fue sepultado... Vie 17 / Dom 19 18:30 / 16:00 Teatro Adolfo Mejía / Auditorio nido El príncipe de Nanawa Jue 16 / Sáb 18 13:40 / 17:20 CC Bocagrande - Sala 5 / CC Caribe Plaza - Sala 5 El tren fluvial Jue 16 / Sáb 18 16:30 / 14:40 Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 3 Feito Pipa (Apertura) Mar 14 19:00 Patio de Banderas Feito Pipa (Barrios) Mié 15 / Dom 19 19:00 / 17:20 Auditorio nido / CC Caribe Plaza - Sala 5 Historias del buen valle Jue 16 / Vie 17 14:40 / 17:40 CC Bocagrande - Sala 3 / CC Caribe Plaza - Sala 6 I Only Rest in the Storm Mié 15 / Vie 17 11:00 / 15:40 CC Bocagrande - Sala 5 / CC Bocagrande - Sala 5 La cronología del agua Sáb 18 20:40 CC Bocagrande - Sala 3 La noche está marchándose ya Vie 17 / Sáb 18 17:40 / 17:00 CC Bocagrande - Sala 3 / CC Bocagrande - Sala 1 Las almas ni los ojos Mié 15 / Vie 17 13:00 / 12:20 Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 5 Las corrientes Mié 15 / Sáb 18 15:30 / 14:40 Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 3 Lolita en Honda Mié 15 / Sáb 18 14:00 / 11:00 CC Bocagrande - Sala 1 / Teatro Adolfo Mejía Manual para invocar fantasmas Mié 15 / Sáb 18 15:20 / 19:00 CC Bocagrande - Sala 5 / Teatro Adolfo Mejía Mare’s Nest Jue 16 / Dom 19 18:45 / 11:40 Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 3 Maspalomas Jue 16 / Vie 17 17:00 / 14:20 CC Caribe Plaza - Sala 2 / CC Bocagrande - Sala 2 Nuestra Tierra Vie 17 / Dom 19 14:40 / 14:40 CC Caribe Plaza - Sala 6 / CC Caribe Plaza - Sala 6 Piedras preciosas Mié 15 / Jue 16 21:00 / 18:20 Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 5 Prosecution Jue 16 / Sáb 18 17:40 / 15:00 CC Bocagrande - Sala 3 / CC Bocagrande - Sala 4 Puntos de fuga Mié 15 / Sáb 18 18:30 / 15:20 Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 5 Put Your Soul... Jue 16 / Vie 17 21:20 / 14:40 Plaza de la Proclamación / CC Caribe Plaza - Sala 6 Queen at Sea Mié 15 / Vie 17 20:40 / 14:00 CC Bocagrande - Sala 3 / CC Caribe Plaza - Sala 2 Si no ardemos... Mié 15 / Jue 16 14:40 / 19:00 CC Caribe Plaza - Sala 6 / Cancha Manzana 2 (Colombiatón)