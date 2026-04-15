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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Películas imperdibles del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2026 (FICCI): selección curada

Películas imperdibles del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2026 (FICCI): selección curada

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) de este año se desarrolla del 14 al 19 de abril. Conozca algunas de las películas imperdibles, recomendadas por cuatro críticos y comunicadores del cine.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Películas imperdibles del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2026 (FICCI): selección curada
Imagen del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI).
Cortesía

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) comenzó su edición de este 2026 el martes 14 de abril, que se extenderá hasta el día 19 del mismo mes. El evento cultural es uno de los principales destinos del cine internacional y nacional. Con la película brasileña "Feito Pipa", la cinta inaugural, comenzó oficialmente el festival de cine más importante de Colombia y uno de los más emblemáticos de la región.

"El FICCI es, ante todo, un festival de ciudad. Esta inauguración es una invitación a volver a encontrarnos alrededor del cine, en un espacio que hace parte de la memoria colectiva de Cartagena. Abrir el Festival aquí, en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, es una forma de reconectar con esa historia y de recordar que el cine, en esta ciudad, siempre ha sido una experiencia compartida", dijo en unas declaraciones Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Películas imperdibles del FICCI 2026

Cuatro críticos y comunicadores del cine dieron su selección esencial de películas imperdibles del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

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Julieth Cicua, periodista y crítica de cine de Oiga, vea! podcast

  • Competencia Colombia Largometrajes: Piedras preciosas, Lolita en Honda, Las almas ni los ojos y Manual para invocar fantasmas.
  • Competencia Iberoamérica Largometrajes: Las corrientes.
  • (S)paces of Time Largometrajes: El príncipe de Nanawa y Mare’s Nest.
  • Medianoche: Drácula.
  • Muestra Argentina: Nuestra Tierra.
  • Proyecciones Especiales: La cronología del agua.
  • Internacional Largometrajes: Prosecution.
  • Tributo Ben Rivers: Sugiere todo el programa dedicado a este cineasta, que incluye títulos como Two Years at Sea, The Sky Trembles and the Earth Is Afraid... y programas de cortometrajes.

María Alejandra Libreros, creadora de contenido y realizadora audiovisual.

  • Competencia Colombia Largometrajes: Manual para invocar fantasmas y Puntos de fuga.
  • Competencia Iberoamérica Largometrajes: Chicas tristes, I Only Rest in the Storm y Las corrientes.
  • Cine en los Barrios / Competencia: Si no ardemos, cómo iluminar la noche.
  • Internacional Largometrajes: Blue Heron, Dry Leaf y Put Your Soul on Your Hand and Walk.
  • (S)paces of Time Largometrajes: El príncipe de Nanawa.
  • Muestra España: Maspalomas.
  • Muestra Argentina: Nuestra Tierra.

Juan Andrés Rodríguez, antropólogo y crítico de cine de Palomita de Maíz

  • Competencia Iberoamérica Largometrajes: Anoche conquisté Tebas, I Only Rest in the Storm, Las corrientes y El tren fluvial.
  • Competencia Colombia Largometrajes: Manual para invocar fantasmas y El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar.
  • Internacional Largometrajes: Queen at Sea, Dry Leaf y Put Your Soul on Your Hand and Walk.
  • Medianoche: Drácula.
  • Muestra Argentina: La noche está marchándose ya y Nuestra Tierra.
  • (S)paces of Time Largometrajes: El príncipe de Nanawa.
  • Muestra España: Maspalomas.
  • Apertura / Cine en los Barrios: Feito Pipa.

André Didyme-Dȏme, editor de cine y TV de la revista Rolling Stone y de The Hollywood Reporter en Español

  • Competencia Iberoamérica Largometrajes: Chicas tristes.
  • Competencia Colombia Largometrajes: Piedras preciosas.
  • Proyecciones Especiales: La cronología del agua.
  • Medianoche: Drácula.
  • Muestra Argentina: Nuestra Tierra.
  • Muestra España: Historias del buen valle.

Horarios y ubicaciones de las películas imperdibles del FICCI 2026

PelículaFechaHoraUbicación
Anoche conquisté TebasJue 16 / Vie 1713:30 / 15:00Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 4
Blue HeronMié 15 / Sáb 1821:00 / 21:00CC Bocagrande - Sala 4 / Plaza de la Proclamación
Chicas tristesMié 15 / Vie 1717:40 / 13:00CC Bocagrande - Sala 3 / Teatro Adolfo Mejía
DráculaVie 1722:00Teatro Adolfo Mejía
Dry LeafJue 16 / Sáb 1811:00 / 18:20CC Caribe Plaza - Sala 6 / CC Bocagrande - Sala 5
El hogar fue sepultado...Vie 17 / Dom 1918:30 / 16:00Teatro Adolfo Mejía / Auditorio nido
El príncipe de NanawaJue 16 / Sáb 1813:40 / 17:20CC Bocagrande - Sala 5 / CC Caribe Plaza - Sala 5
El tren fluvialJue 16 / Sáb 1816:30 / 14:40Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 3
Feito Pipa (Apertura)Mar 1419:00Patio de Banderas
Feito Pipa (Barrios)Mié 15 / Dom 1919:00 / 17:20Auditorio nido / CC Caribe Plaza - Sala 5
Historias del buen valleJue 16 / Vie 1714:40 / 17:40CC Bocagrande - Sala 3 / CC Caribe Plaza - Sala 6
I Only Rest in the StormMié 15 / Vie 1711:00 / 15:40CC Bocagrande - Sala 5 / CC Bocagrande - Sala 5
La cronología del aguaSáb 1820:40CC Bocagrande - Sala 3
La noche está marchándose yaVie 17 / Sáb 1817:40 / 17:00CC Bocagrande - Sala 3 / CC Bocagrande - Sala 1
Las almas ni los ojosMié 15 / Vie 1713:00 / 12:20Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 5
Las corrientesMié 15 / Sáb 1815:30 / 14:40Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 3
Lolita en HondaMié 15 / Sáb 1814:00 / 11:00CC Bocagrande - Sala 1 / Teatro Adolfo Mejía
Manual para invocar fantasmasMié 15 / Sáb 1815:20 / 19:00CC Bocagrande - Sala 5 / Teatro Adolfo Mejía
Mare’s NestJue 16 / Dom 1918:45 / 11:40Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 3
MaspalomasJue 16 / Vie 1717:00 / 14:20CC Caribe Plaza - Sala 2 / CC Bocagrande - Sala 2
Nuestra TierraVie 17 / Dom 1914:40 / 14:40CC Caribe Plaza - Sala 6 / CC Caribe Plaza - Sala 6
Piedras preciosasMié 15 / Jue 1621:00 / 18:20Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 5
ProsecutionJue 16 / Sáb 1817:40 / 15:00CC Bocagrande - Sala 3 / CC Bocagrande - Sala 4
Puntos de fugaMié 15 / Sáb 1818:30 / 15:20Teatro Adolfo Mejía / CC Bocagrande - Sala 5
Put Your Soul...Jue 16 / Vie 1721:20 / 14:40Plaza de la Proclamación / CC Caribe Plaza - Sala 6
Queen at SeaMié 15 / Vie 1720:40 / 14:00CC Bocagrande - Sala 3 / CC Caribe Plaza - Sala 2
Si no ardemos...Mié 15 / Jue 1614:40 / 19:00CC Caribe Plaza - Sala 6 / Cancha Manzana 2 (Colombiatón)

MATEO MEDINA ESCOBAR
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