Exparticipante de 'Kilos mortales' murió a los 30 años: su familia la despidió con emotivo mensaje

El fallecimiento de una exintegrante del reconocido programa My 600-Lb. Life, más conocido en su versión en español como Kilos Mortales, ha generado múltiples reacciones entre seguidores y usuarios en redes sociales. Se trata de Dolly Martinez, quien murió a los 30 años, según confirmó su familia a través de un emotivo mensaje público difundido en la red social Facebook.



La noticia fue dada a conocer el pasado 11 de abril por su hermana, Lindsey Cooper, quien compartió un sentido mensaje en el que destacó la vida Martínez y el impacto que tuvo en quienes la rodeaban. “Con un gran corazón comparto el fallecimiento de mi hermosa hermana, Dolly. Dolly tenía la personalidad más brillante que podía iluminar cualquier habitación con su risa, su amabilidad y su espíritu amoroso. Ella tenía una manera de hacer que todo el mundo se sintiera especial, y su calor permanecerá con nosotros para siempre”, escribió.

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En el mismo comunicado, la familiar expresó el dolor que atraviesa la familia tras la perdida. “Mientras nuestros corazones están rotos aquí, encuentro consuelo al saber que ahora se ha reunido con nuestro padre en el cielo. Solo puedo imaginar la alegría de esa reunión”, agregó. El mensaje concluyó con palabras de despedida: “Descansa en paz, Dolly. Siempre serás amada, siempre te echaremos de menos y nunca te olvidaremos”.

Posteriormente, la hermana de la fallecida volvió a pronunciarse en redes sociales, esta vez para referirse a las reacciones que ha generado la noticia, especialmente frente a comentarios negativos. “Mi Facebook es mi refugio, un lugar donde puedo compartir lo que siento. Aquí puedo llorar la muerte de mi hermana, Dolly", afirmó.



Respecto a burlas y comentarios ofensivos fue tajante: Sé que muchos la conocían por un programa de televisión o TikTok, y está bien, pero recuerden que ella era mucho más que lo que se veía en internet o en la televisión. Ante todo, era mi hermana. Se merece paz y se merece cariño”, expresó.



¿Cómo fue su paso por el programa Kilos Mortales?

Dolly Martinez alcanzó reconocimiento tras su participación en la décima temporada de Kilos Mortales, emitido por el canal TLC. Tenía 25 años cuando apareció en el programa, donde compartió aspectos personales relacionados con su salud y su relación con la alimentación.



Durante su episodio, habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentaba, incluyendo su lucha con la adicción a la comida y los problemas de salud mental. “Lo único lo suficientemente poderoso como para distraerme de los pensamientos oscuros es la comida”, expresó. También afirmó: “La comida es mi droga de cabecera que me quita el dolor... La comida es más que un simple placer. Es mi razón de ser”.

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El programa documentó parte de su proceso, incluyendo su traslado desde Fort Worth, Texas, hasta Houston, con el objetivo de acercarse al especialista bariátrico conocido como el Dr. Now, en busca de una posible cirugía para la pérdida de peso. Durante ese proceso logró reducir aproximadamente 18 kilogramos, aunque finalmente no fue aprobada para el procedimiento durante su participación en el reality.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y seguidores han manifestado mensajes de condolencias a través de redes sociales, recordando a Martínez no solo por su paso por la televisión, sino también por su personalidad.

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“Mis más sinceras condolencias a su familia y a todos los involucrados. Era una mujer verdaderamente maravillosa y ser su amiga fue un privilegio”, escribió una persona en Facebook. Otros usuarios también expresaron su solidaridad con la familia en este momento de duelo.

Otra persona cercana a su entorno escribió: "Espero que el cielo te reciba con la amabilidad que este mundo te negó. Que por fin habites esa paz que aquí siempre fue esquiva; sin pesos, sin ruidos, solo un descanso profundo. Que el amor te envuelva de forma eterna y que tu sonrisa vuelva a brillar, libre de todo lo que alguna vez te dolió".

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte, y tampoco se han emitido declaraciones adicionales por parte del canal o representantes del programa.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co