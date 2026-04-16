Esto se sabe sobre el álbum que Madonna lanzará el 3 de julio: 'Confessions II'

Madonna causó revuelo en las redes sociales a nivel mundial al anunciar que lanzará el próximo 3 de julio su nuevo y esperado álbum, ‘Confessions On a Dance Floor. Part II’. La reina del pop, a sus 67 años, sigue demostrando que puede paralizar el mundo musical con solo anunciar nueva música, manteniendo su corona en el género y entre sus fanáticos de todas las edades y en todos los países.

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El anuncio, además, estuvo marcado de una gran estrategia. La cantante borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y puso como foto de perfil una imagen suya, borrosa, con la frase ‘Time goes by so slowly…’, uno de los versos de la canción ‘Hung Up’, del primer ‘Confessions’.

Ese importante cambio inició los rumores en las plataformas digitales de algo que los fans de Madonna vienen esperando desde hace tiempo: nueva música de la reina, luego de que ella misma afirmara en septiembre que volvería a grabar con Warner. Efectivamente, la artista publicó después una imagen que podría ser la portada del nuevo disco, en la que se la ve cubierta por un velo fucsia, y sobre la fotografía, dos palabras: ‘Madonna’ y ‘Confessions II’.



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¿Qué se sabe sobre 'Confessions II', lo nuevo de Madonna?

Este nuevo álbum sería la continuación de su disco con el mismo nombre lanzado en 2005. Con este Madonna detalló que no solo representa su regreso a Warner, sino también a la música de 'pista de baile'. Madonna también ha publicado un extracto de lo que podría ser el primer single del nuevo álbum, en la que se escucha su voz casi en susurros, acompañada de música disco.

En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Madonna señala que cuando empezó a trabajar con Stuart Price en este disco, su manifiesto era la celebración y aceptación de todos los cuerpos.

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"Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Rapear es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines", agregó la cantante.

Además resaltó que el sonido, la luz y la vibración "remodelan nuestras percepciones" y "nos sumergen en un estado de trance".

Cabe recordar que Warner tiene gran parte de la discografía de Madonna. Todo empezó con el gran ‘Madonna’ de 1983 y luego ‘Like A Virgin’ (1984), ‘True Blue’ (1986), ‘Like a Prayer’ (1989), ‘Erotica’ (1992), ‘Bedtime Stories’ (1994), ‘Ray of Light (1998), ‘Music’ (2000), ‘American Life’ (2003), ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005). Una colaboración de la cantante con Warner que se prolongó hasta ‘Hard Candy’ (2008).

Luego la reina del pop pasó a colaborar con Interscope, con la que lanzó ‘MDNA’ (2012), ‘Rebel Heart’ (2015) y ‘Madame X’ (2019) y de la que salió en 2020. Desde ese momento se esperaba que la artista regresara a la música, lo que finalmente sucederá este 2026. Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL