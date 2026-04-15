Superindustria vigila proceso de venta de entradas para los conciertos de BTS en Bogotá.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que adelanta un proceso de vigilancia sobre la venta de boletería para los conciertos de la agrupación surcoreana BTS, programados para los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá.

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De acuerdo con la entidad, el seguimiento comenzó desde febrero de 2026, como parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor. El objetivo principal ha sido revisar el desarrollo de las etapas de preventa y venta general de las entradas, teniendo en cuenta la alta demanda generada por los seguidores del grupo musical en el país.

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Superindustria revisa venta de boletería de BTS

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC abrió una averiguación preliminar para recopilar información detallada sobre el proceso de comercialización. Entre los aspectos analizados se encuentran los mecanismos de información que fueron entregados a los compradores, las condiciones anunciadas para la adquisición de las boletas y las herramientas tecnológicas utilizadas durante las jornadas de venta.



La solicitud de información fue dirigida a las compañías responsables del evento y del sistema de boletería. En particular, la entidad requirió datos a Promotora de Colombia S.A.S., encargada de la organización del espectáculo, y a Ticket Colombia S.A.S., empresa operadora de la plataforma de venta de entradas. Con esta información, la Superintendencia busca "verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección al consumidor".



Además de las acciones iniciadas desde febrero, la entidad informó que recientemente realizó nuevos requerimientos a las empresas involucradas. Esta decisión se tomó luego de que varios ciudadanos presentaran denuncias relacionadas con dificultades para adquirir las entradas, como fallas en el acceso a la plataforma o incertidumbre sobre la disponibilidad de boletas durante las jornadas de venta.

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Dentro de los nuevos requerimientos, la Superintendencia solicitó que las empresas detallen de manera precisa "sobre la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización".

Otro de los puntos clave que revisa la entidad corresponde a las herramientas tecnológicas implementadas durante el proceso. Esto incluye los sistemas diseñados para manejar altos volúmenes de usuarios simultáneos, así como los mecanismos destinados a evitar prácticas indebidas, como la compra masiva de entradas por intermediarios o el uso de programas automatizados que puedan afectar la igualdad de oportunidades entre los consumidores.



Advertencia por páginas falsas con entradas para conciertos de BTS

En medio de estos reclamos y advertencias para los seguidores de BTS, Kapersky, una compañía de expertos en ciberseguridad y privacidad digital, identificó 10 dominios fraudulentos creados a inicios del mes de abril y que simulan la página oficial de venta de boletos. "Con la preventa iniciando esta semana, los estafadores ya han creado sitios que imitan la página oficial de venta de entradas, con una apariencia muy similar, con el objetivo de engañar a los fans del K-pop y robar su dinero", señalaron en un comunicado.

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La compañía advirtió que los sitios son copias "casi idénticas" de las páginas oficiales de venta de boletos para los conciertos anunciados en toda Latinoamérica. "Los sitios fraudulentos dirigen a las víctimas a realizar pagos digitales o vía transferencia electrónica, generalmente enviando el dinero a cuentas de “prestanombres” en fintechs, un modus operandi ya conocido. En algunos casos, cuando el usuario intenta pagar con tarjeta de crédito (lo que permitiría disputar el cargo), el sitio informa falsamente que existe una alta demanda e induce a cambiar el método de pago a transferencia".

Al respecto, Ticketmaster ya había advertido en redes sociales sobre las ofertas de entradas en plataformas no oficiales antes y durante la preventa. "Si las ves en otros sitios, es un revendedor y no tiene las entradas, por lo que podrías terminar pagando de más o correr el riesgo de una estafa".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co