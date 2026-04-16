Los artistas que quedaron en el Salón de la Fama del Rock & Roll: ¿qué pasó con Shakira?

La organización del Salón de la Fama del Rock and Roll reveló a los artistas seleccionados para hacer parte de la generación 2026, luego de que se revelaran a los 17 postulados y se votara a nivel mundial. Sorprendió que Shakira, luego de haber tenido una de las votaciones más altas, quedara por fuera del grupo de elegidos.



¿Quiénes son los artistas elegidos?

El cantante británico Phil Collins, la legendaria banda de metal Iron Maiden y los príncipes del Britpop, Oasis, ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll este año, según se dio a conocer este lunes en directo por la televisión estadounidense. Esta promoción también incluye a Joy Division/New Order, Billy Idol, la cantante Sade, el colectivo de hip hop Wu-Tang Clan y el cantante de R&B Luther Vandross.

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Estos artistas serán oficialmente incorporados al templo del Rock and Roll durante una ceremonia el 14 de noviembre en Los Ángeles. El anuncio de las incorporaciones se realizó en un episodio en vivo del concurso 'American Idol', presentado por los rockeros Pat Benatar y Neil Giraldo.

Estos ocho artistas fueron seleccionados entre el grupo de 17 nominados, luego de las votaciones que se llevaron a cabo virtualmente. Algunos de ellos lo venían intentado hace varios años, otros fueron nominados por primera vez en esta ocasión y lograron ingresar, este último es el caso de: Collins, Vandross y Wu-Tang Clan.



Billy Idol y la cantante Sade lograron ingresaron al Salón de la Fama en esta, su segunda postulación, mientras que Iron Maiden, Joy Division/New Order y Oasis lo alcanzaron en su tercera nominación.



Phil Collins, rey británico del rock FM de los años 1980, es uno de los pocos cantantes, junto con Michael Jackson y Paul McCartney, que han vendido más de 100 millones de discos tanto dentro de un grupo (Genesis) como en solitario. Por su parte, los hermanos Gallagher anunciaron en 2024 la reunificación de Oasis, grupo emblemático del britpop, lo que suscitó un enorme entusiasmo, 15 años después de su separación.

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Llamó la atención que Sade sea la única artista femenina que logró hacer parte de la generación de este año, luego de que dentro del los nominados se diera una gran presencia de artistas mujeres como P!nk, Shakira y Mariah Carey, entre otras.



¿Cómo se eligen los artistas que estarán en el Salón de la Fama del Rock?

Estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll no solo es cuestión de talento y reproducciones, a lo largo de los años se han establecido algunos requisitos claves que enmarcan a las verdaderas estrellas de rock. Uno de los principales es que el artista o grupo debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años atrás, para este año, el límite está en producciones lanzadas en 1999.

Un grupo de expertos musicales, historiadores y periodistas eligen a los candidatos considerando la influencia musical, su innovación y el impacto que han tenido en la cultura del rock. Próximamente se llevará a cabo una votación entre más de 1.200 artistas, historiadores y personas de la industria de todo el mundo. Además, los fans pueden hacer su aporte votando en línea por su artista favorito.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

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