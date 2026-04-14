Números de Martín Elías para jugar lotería y chance hoy 14 de abril, tras 9 años de su muerte

Este 14 de abril de 2026 se cumplen nueve años de la muerte de Martín Elías Díaz Acosta. Con el paso del tiempo, su nombre no solo sigue presente en la música vallenata, sino también en una costumbre que se repite cada año entre muchos seguidores: usar fechas y cifras ligadas a su vida para jugar lotería y chance. No se trata de promesas ni de fórmulas, sino de una forma popular de recordar a una figura que marcó a mucha gente.



Martín Elías murió el 14 de abril de 2017, en un accidente de tránsito. Desde entonces, esa fecha se convirtió en el principal punto de partida para quienes creen en los números cargados de significado. Nueve años después, esas combinaciones siguen circulando en barrios, redes sociales y puntos de venta, especialmente en la Costa Caribe y entre sus seguidores y los de Diomedes Díaz, sobre todo cada vez que llega el aniversario.



Números de Martín Elías para jugar lotería y chance

El número 14 es el más repetido cuando se habla de Martín Elías y la suerte. Coincide con el día de su fallecimiento y también con el mes de su nacimiento, junio, que cae el día 14 de 1990. Esa coincidencia hizo que para muchos el 14 quedara marcado como una cifra clave. En juegos de dos cifras, el 14 suele jugarse solo. En juegos de tres y cuatro cifras, aparece combinado con otros números que completan fechas o edades. Para muchos seguidores, el 14 representa el punto central de todas las combinaciones que se arman en su memoria.



Abril y el número 04 dentro de las combinaciones

Abril, cuarto mes del año, también aparece con frecuencia. El 04 se une al 14 para formar el 1404, que representa la fecha completa del 14 de abril. Esta cifra es común en loterías de cuatro dígitos y se volvió una de las más mencionadas cada año cuando se acerca el aniversario. En el chance, el 04 suele jugarse como complemento del 14 o del 17. Para quienes siguen esta tradición, abril no se juega solo como mes, sino como parte de una fecha que quedó grabada en la historia del vallenato.



El año 2017 y el número 17

El 17 es otro número que aparece de forma constante. Corresponde al año en el que murió Martín Elías. En juegos de dos cifras, es una de las opciones más usadas durante esta fecha. En combinaciones más largas, suele juntarse con el 14 o el 04, formando números como 1417, 1704 o 0417. El 17 también se interpreta como una forma de cerrar el ciclo de la fecha completa: día, mes y año. Para muchos, jugar ese número en abril es una manera directa de recordar el momento exacto en el que ocurrió su muerte.



La edad: el número 26

Martín Elías tenía 26 años cuando murió. Por esa razón, el 26 se volvió otro de los números habituales en esta tradición. En el chance, el 26 se juega solo o acompañado de otras cifras como el 14 o el 17. En lotería, aparece en combinaciones de cuatro números, como 2614 o 1426. Para muchos, la edad representa una vida que se cortó temprano, y ese dato terminó convertido en un número con carga emocional dentro de los juegos de azar.



El año de nacimiento: 1990 y el número 90

El año 1990, cuando nació Martín Elías, también tiene su espacio entre los números que se juegan. El 90 se usa en juegos de dos cifras, mientras que el 1990 se mantiene como una opción fija en loterías de cuatro dígitos. Algunos combinan el 90 con otras cifras, formando números como 1490 o 1790. Estas combinaciones mezclan nacimiento y muerte en un mismo número, algo que para muchos seguidores tiene un sentido simbólico.



Combinaciones que más se repiten entre los seguidores de Martín Elías

Cada año, las mismas combinaciones aparecen con fuerza. Entre las más comunes están:



1890

1490

1817

1704

9018

1404

1806

2617

1426

1417

1704

0417

Estas cifras no salen de cálculos complejos ni de análisis estadísticos. Nacen de fechas y datos conocidos de la vida de Martín Elías. Su repetición responde más a la memoria colectiva que a otra cosa. A nueve años de la muerte de Martín Elías, los números siguen siendo los mismos. No cambian con el tiempo, porque están anclados a hechos que no se mueven: una fecha, un año, una edad. Cada abril, vuelven a aparecer, recordando que su nombre aún tiene espacio en la vida diaria de muchas personas.

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Jugar o no jugar esos números es una decisión personal. Para algunos es una tradición anual; para otros, solo una curiosidad. Lo cierto es que, nueve años después, el recuerdo de Martín Elías también se escribe en cifras que siguen rodando por todo el país.

ÁNGELA URREA PARRA

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