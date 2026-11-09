“Difícil semana”: Shakira agradece mensajes de apoyo tras preocupación por la salud de su papá

Shakira habló sobre los días difíciles que se encuentra atravesando junto a su familia debido a la preocupación por la salud de su padre, William Mebarak Chadid, de 95 años. A través de sus redes sociales, la artista agradeció los mensajes de cariño y solidaridad que ha recibido de sus seguidores.



“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió la barranquillera en una publicación que compartió durante la noche del domingo 8 de noviembre en su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter. El mensaje también fue difundido en sus historias de Instagram.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ❤️ — Shakira (@shakira) November 9, 2026

El pronunciamiento se produjo después de varios días de atención mediática por la situación familiar de la intérprete de éxitos como Hips Don't Lie y Antología. En los últimos días, distintos medios de comunicación habían informado sobre posibles complicaciones en la salud de William Mebarak, lo que habría motivado el regreso de Shakira a Barranquilla para acompañarlo.

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Sin embargo, en su publicación, la cantante no mencionó directamente a su padre ni ofreció información adicional sobre su estado de salud.



Según informaron medios nacionales e internacionales, la artista habría llegado a su ciudad natal el lunes 2 de noviembre, después de cumplir con sus compromisos en Europa.



Posteriormente, el jueves 6 de noviembre, Shakira fue vista durante un recorrido por el norte de Barranquilla junto a William Mebarak. En las imágenes, se les ve juntos y acompañados por integrantes de su equipo asistencial, mientras la cantante caminaba al lado de su padre.



La salud del papá de Shakira

La preocupación por el papá de la barranquillera también está relacionada con los problemas médicos que ha enfrentado durante los últimos años.

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En mayo de 2022 sufrió una caída que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, presentó hidrocefalia, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica en 2023, durante la cual le implantaron una válvula para regular el drenaje del líquido cefalorraquídeo.

En junio de 2024 volvió a generar preocupación tras ser hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla por una neumonía. Permaneció alrededor de 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y recibió el alta médica el 22 de junio.

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Más recientemente, en mayo de 2026, enfrentó un episodio isquémico que requirió atención médica de urgencia. Según la información divulgada entonces, permaneció cerca de 24 horas en cuidados intensivos antes de regresar a casa.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co