Don Omar: ¿desde cuándo se venderán las entradas para sus conciertos en Bogotá, Cali y Medellín?

En medio de la emoción que ha generado en toda Latinoamérica la noticia del regreso de Don Omar a diferentes escenarios del a región, en Colombia el sentimiento se multiplica por tres, ya que ese es el número de ciudades que el reguetonero visitará. Tras algunos días del primer anuncio, el boricua finalmente ha dado a conocer las fechas en las que estará dando conciertos en nuestro país.



¿Cuándo serán los conciertos de Don Omar en Colombia?

A través de sus redes sociales, como ha manejado todos los anuncios de esta gira, Don Omar hizo una nueva publicación en la que detalló país por país las fechas en las que los estará visitando. Colombia y México son los únicos afortunados con tres fechas agendadas en diferentes ciudades:



Bogotá: 4 de noviembre de 2027.

4 de noviembre de 2027. Cali: 5 de noviembre de 2027.

5 de noviembre de 2027. Medellín: 7 de noviembre de 2027.

Así será la venta de entradas para Don Omar en Colombia

El intérprete de 'Ojitos chiquititos' detalló en sus publicaciones que habilitaría un espacio de prerregistro para que los fans que lo han apoyado durante 25 años de trayectoria aseguren sus entradas. El espacio se habilitó en su página oficial donomar.com desde la noche del 6 de noviembre y dará una oportunidad más a los interesados de asegurar su asiento.

"Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos. Aunque no lo crea, a ustedes les cuesta y me encantaría que fuesen todos, pero ya saben cómo funciona esto. Así que atentos a todo", expresó el artista desde el escenario del Kia Forum en Los Ángeles, California.

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Para hacer el prerregistro, los interesados deben seguir este paso a paso:



Acceso exclusivo por canales oficiales: El único punto de partida válido es el enlace publicado en las cuentas verificadas del artista en redes sociales y en su portal web oficial (donomar.com). Ningún medio de comunicación, promotor local ni creador de contenido dispone de enlaces independientes o privilegios de acceso directo.

El único punto de partida válido es el enlace publicado en las cuentas verificadas del artista en redes sociales y en su portal web oficial (donomar.com). Ningún medio de comunicación, promotor local ni creador de contenido dispone de enlaces independientes o privilegios de acceso directo. Formulario 100 % gratuito: El diligenciamiento de los datos de contacto es completamente gratuito. El prerregistro no exige pagos con tarjeta de crédito, transferencias ni cobros por concepto de reserva.

El diligenciamiento de los datos de contacto es completamente gratuito. El prerregistro no exige pagos con tarjeta de crédito, transferencias ni cobros por concepto de reserva. Asignación de turno prioritario: Completar la inscripción no garantiza la compra automática de una boleta ni asegura el ingreso al recinto; únicamente otorga un código o enlace preferencial para ingresar a la fila virtual en el momento en que la tiquetera oficial abra la venta.

Esta acción, según detalló el artista en sus redes sociales, asegura a los fanáticos una prioridad para el 19 de noviembre, día en el que se habilitará oficialmente la preventa de entradas para todas las fechas en el país.



Por ahora, queda todavía mucha información por conocer sobre el 'The Last King World Tour', pues ni el equipo del cantante ni ninguna promotora nacional han revelado aún los recintos seleccionados, el número total de funciones por plaza, los precios de las localidades ni la empresa tiquetera a cargo de la distribución.



Los shows prometen ser un recorrido nostálgico por los hitos del reguetón clásico, repasando temas históricos como 'Pobre Diabla', 'Danza Kuduro', 'Bandolero', 'Taboo', 'Ella y yo', 'Salió el Sol', 'Virtual Diva' y 'Dile', enmarcados en la celebración de sus dos décadas y media de carrera artística galardonada con dos premios Latin Grammy y 17 Billboard Latin Music Awards.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co