Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Testigos en crimen de influencer Esmeralda Ferrer y su familia fueron secuestrados: ¿qué se sabe?

Testigos en crimen de influencer Esmeralda Ferrer y su familia fueron secuestrados: ¿qué se sabe?

La influencer mexicana fue hallada sin vida junto a su familia en bolsas y en una camioneta. Autoridades investigan los negocios de su esposo.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:55 a. m.
Esmeralda Ferrer
La tiktoker Esmeralda Ferrer fue asesinada junto a su esposo y dos hijos -
Fotos: redes sociales