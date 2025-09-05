Testigos en crimen de influencer Esmeralda Ferrer y su familia fueron secuestrados: ¿qué se sabe?

El asesinato de la tiktoker Esmeralda Ferrer y toda su familia en Guadalajara, México, tiene consternadas a las autoridades de ese país. Aunque la investigación avanza en el país norteamericano, algo que ha llamado la atención de las autoridades es que, tres testigos claves del caso, fueron secuestrados luego de dar un primer interrogatorio a la Fiscalía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esmeralda Ferrer, de 32 años, fue hallada sin vida dentro de una bolsa en una camioneta abandonada en una vía de Guadalajara. En otras bolsas estaban también los cuerpos de su esposo y sus dos hijos menores de edad. La investigación por el crimen plantea como principal hipótesis un posible problema en los negocios que realizaba el esposo de la famosa influencer mexicana.



¿Qué testigos fueron secuestrados?

En un primer momento, las autoridades mexicanas lograron establecer parte de la ruta de la camioneta en la que encontraron a la familia. Ese recorrido los llevó hasta un taller mecánico cercano, del que salió el vehículo con las bolsas en el platón. El fiscal Alfonso Gutiérrez Santillán declaró: "Se procesó la escena y los investigadores encontraron múltiples pruebas que sugieren que la familia fue asesinada allí".

Tras analizar el taller, las autoridades detuvieron a una persona y la llevaron hasta la Fiscalía para interrogarla. La investigación daría un giro determinante luego de que los oficiales dejaran a esta persona en libertad por falta de pruebas y, luego de salir de sus instalaciones, fuera secuestrado junto a otros dos hombres.



Sobre los testigos desaparecidos se sabe que fueron identificados como José Manuel Arredondo Roldán, Gary Omar Silva González y Héctor Manuel Valdivia Martínez. Según el portal NeedToKnow, cuando salieron de la Fiscalía se encontraron con otros sujetos que los estaban esperando.

Publicidad

Después de esto algo muy extraño sucedió, pues los cuatro hombres fueron interceptados por un grupo de hombres armados que se los llevó a la fuerza. Uno de ellos logró escapar, mientras que de los otros tres se desconoce el paradero. Las autoridades están buscando al que huyó para obtener su declaración sobre lo ocurrido.

Héctor Manuel, uno de los desaparecidos, era intendente en la Secretaría de Educación de Jalisco con más de dos décadas de servicio y durante su temporada de vacaciones tuvo un empleo temporal en el taller mecánico en cuestión. En el lugar trabajó junto a 'El Chino', un personaje del que se tiene poca información. El dueño del taller también es considerado una pieza clave para las autoridades para esclarecer lo ocurrido con la familia.



¿Qué se sabe del caso?

Las autoridades mexicanas detallaron que recibieron una alerta por una camioneta Ford Ranger gris abandonada en una carretera de Guadalajara, el pasado 22 de agosto. Cuando llegaron al lugar notaron que el vehículo tenía unas bolsas blancas sospechosas en el platón. Al revisarlas encontraron los cuerpos sin vida de una mujer, un hombre y dos niños.

Publicidad

Tras una semana de exámenes forenses se confirmó la identidad de la familia. La mujer era Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, una reconocida tiktoker mexicana. Su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años; su hijo Gael Santiago, de 13 años, y su hija Regina, de siete. Además, se confirmó que todos los cuerpos tenían signos de violencia.

Las autoridades avanzan en la investigación sobre los hechos que llevaron al crimen contra toda la familia y los responsables de este cruel asesinato múltiple. La primera línea de investigación se ha dado por los negocios del esposo de Esmeralda, teniendo en cuenta las publicaciones que la mujer hacía en sus redes sociales, presumiendo viajes al exterior y un estilo de vida de lujo con marcas de lujo como Gucci, Dolce & Gabbana o Versace.

Particularmente han llamado la atención videos en los que la mujer presumía este estilo de vida con narcocorridos de fondo y textos como "las ventajas de tener un novio narco".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL