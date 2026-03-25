Así será el estadio Shakira en Madrid, donde la colombiana dará nueve conciertos

Shakira sabía que su regreso a España debía ser por todo lo alto con su gira de conciertos 'Las Mujeres Ya No Lloran', la cual ya anunció sus primeras seis fechas en el país y en un estadio especialmente pensado para su show, el cual también llevará el nombre de la colombiana. Además, los conciertos en Madrid serán el cierre definitivo de una gira y, al parecer, también de un episodio de vida de la artista que renació tras su separación.



¿Cómo será el estadio Shakira?

Para esta ocasión sin precedentes, no se utilizará un recinto convencional. La artista actuará en el 'Estadio Shakira', una estructura temporal construida específicamente para esta residencia en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid. Este recinto se ubica en el espacio conocido como Iberdrola Music, un área de 185.000 metros cuadrados situada entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga.

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Algunas de las características que se han dado a conocer sobre el recinto es que tendrá un aforo de 50.000 personas por noche, lo que permitirá que un total de 450.000 fans disfruten del espectáculo. El diseño ha sido encargado al prestigioso estudio BIG-Bjarke Ingels Group, buscando ofrecer una experiencia totalmente inmersiva.

El entorno contará con un espacio de 15 a 18,5 hectáreas llamado Macondo Park, inspirado en la obra de Gabriel García Márquez. Este parque ofrecerá 12 horas diarias de actividades, desde el mediodía hasta la medianoche, incluyendo música en vivo, cine, moda, arte contemporáneo y gastronomía de diversos países latinoamericanos como Brasil y Perú. Es por eso que los organizadores lo describen más como una "ciudad" de encuentro cultural que como un estadio.



Se incluirá Macondito, un área infantil diseñada con la colaboración de los hijos de la cantante, Milan y Sasha. Además, el recinto contará con vegetación traída de América Latina y colores que armonizarán con el vestuario de la artista.



¿Cuándo serán los conciertos de Shakira en España?

Lo que comenzó como un anuncio de tres fechas se ha convertido, debido a la abrumadora demanda, en una residencia histórica de nueve conciertos. La respuesta del público madrileño ha sido tan masiva que la promotora Live Nation ha tenido que ampliar el calendario en dos ocasiones. La cantante ofrecerá finalmente nueve conciertos en el Estadio Shakira, distribuidos en las siguientes fechas:



Septiembre: 18, 19, 20, 25, 26 y 27

18, 19, 20, 25, 26 y 27 Octubre: 2, 3 y 4

Esta serie de presentaciones marca el regreso de la barranquillera a los escenarios españoles tras varios años de ausencia, consolidando su gira como la más taquillera de la historia para un artista hispano.



Shakira canceló conciertos en Medio Oriente

Recientemente se había anunciado con mucha emoción el regreso de Shakira a algunos países de Medio Oriente con conciertos exclusivos. Sin embargo, la cantante tuvo que posponer sus presentaciones programadas para abril de 2026 en el Medio Oriente y Asia por motivos de seguridad, ante la escalada de tensión militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.



¿Qué se sabe sobre esos conciertos?



Doha, Qatar: El show inicialmente previsto para el 1 de abril de 2026 ha sido reprogramado para noviembre de 2026 .

El show inicialmente previsto para el 1 de abril de 2026 ha sido . Abu Dabi: La participación de Shakira en el Offlimits Music Festival , donde compartiría cartel con los Jonas Brothers, también se ha pospuesto hasta el 21 de noviembre de 2026 .

La participación de Shakira en el , donde compartiría cartel con los Jonas Brothers, también se ha . India: Los conciertos planeados en Bombay y Nueva Delhi como parte del evento "Feeding India" también sufrieron cambios. En este caso, los organizadores han confirmado que los boletos serán reembolsados mientras se buscan nuevas fechas adecuadas para la región.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL