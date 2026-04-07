BTS agotó preventa de conciertos en Colombia: así fue el drama de los ARMY para conseguir entradas

La preventa para fans de los conciertos de BTS en Bogotá se llevó a cabo con éxito. Más de 70 mil entradas para los conciertos programados en el Campín para el 2 y 3 de octubre demuestran el impacto que el grupo de k-pop tiene en el país.

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Ticketmaster habilitó la preventa para fans este martes 7 de abril a las 10:00 de la mañana y tres horas más tarde se estaba informando que, oficialmente, BTS hizo sold out para ambas fechas. Cabe resaltar que los fans del grupo surcoreano que no hayan alcanzado entradas tendrán una nueva oportunidad el próximo viernes, cuando se realicé la venta general.

Esta venta estaba habilitada solo para aquellos fans que se inscribieron en el Weverse entre el 27 de marzo y el 2 de abril y que recibieron la membresía de fan para estos eventos.



¿Cómo fue la experiencia para los fans de BTS en Colombia?

La preventa 'ARMY MEMBERSHIP' es una medida que se toma para asegurar que los fanáticos de la agrupación aseguren su entrada a los conciertos antes que muchos otros y no se vean perjudicados con revendedores. Sin embargo, la cantidad de personas que estaban intentando acceder a la venta de boletería para ver a los surcoreanos superó las expectativas.



A través de redes sociales, los ARMY registraron sus emociones a lo largo de la compra de boletas. La ansiedad previa a la preventa, el drama durante la fila virtual y el resultado final que, en algunos casos resultó exitoso y en otros no tanto.



Luego de algunos reclamos por problemas en la fila virtual de Ticketmaster, muchos usuarios compartieron con felicidad que alcanzaron a comprar sus entradas para ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en el Campín. Mientras que otros lamentaron no haber alcanzado.

Alguien sabe que pasa??? 😢😢😢



BTS colombia pic.twitter.com/HC3lJCJmcB — This is fine (@kaadcamilo) April 7, 2026

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Mapa para BTS en Colombia 3 de octubre y cuando uno va agarrar boleta en gradería no aparece disponibilidad, solo gramilla VIP pic.twitter.com/r6Tg91ePE1 — nati ੈ✩‧ lvs mark lee (@skymarksung) April 7, 2026

COOOOOOOLOMBIAAAAAA 🗣️ 🇨🇴 pic.twitter.com/jECqtoFFVn — ENOK VERÁ A SU NOVIO HOBI EN VIP 🇨🇴 (@ErraticoOcaso) April 7, 2026

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Recomendaciones para comprar entradas

Las ventas de boletería general, con todos los medios de pago, para ambos conciertos se realizarán también en la web de Ticketmaster, pero el próximo 10 de abril desde las 10:00 a. m.. Paso a paso para poder comprar boletas para BTS:



Ingrese a la fila virtual del concierto de su interés, el 2 o 3 de octubre. Consejo: inicie su sesión en Ticketmaster antes e ingrese minutos previos a que inicie oficialmente la venta (10:00 a. m.). Cuando inicie la venta Ticketmaster le asignará un turno al azar a todos los usuarios en la fila virtual. Espere su turno y esté atento. En cuanto sea su turno, usted dispondrá de 10 a 15 minutos para realizar su compra. Consejo: tenga claro en qué lugar y el valor de las boletas que piensa comprar. Realice su compra. Envíe su entrada a su cuenta en Quentro para tenerla de manera digital. (Este paso tiene un costo adicional de $8.000)

Precios de las entradas para BTS en Colombia

Localidad Precio Full Sur Baja $300.000 Oriental Norte Baja $300.000 Norte Baja $300.000 Oriental Sur Alta $396.000 Sur Alta $396.000 Oriental Norte Alta $396.000 Norte Alta $396.000 Oriental Alta $588.000 Occidental Alta $661.000 Oriental Baja $961.000 Occidental Baja $1.009.000 VIP $1.081.000 Paquete VIP | Sound Check $2.953.000

Tenga en cuenta que los precios reflejados en esta tabla incluye el costo de la entrada y el cargo por servicio. Incluya, además, los $8.000 por el costo de emisión de tu entrada digital en la app de Quentro. Además, solo se podrá adquirir un máximo de cuatro boletas por transacción.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL