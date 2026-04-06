Jhonny Rivera casi se mete en lío legal en Dubái por muestra de cariño con su esposa

Luego de la boda, los cantantes Jhonny Rivera y Jenny López se embarcaron en una especial luna de miel que tiene destinos en diferentes continentes. Los recién casados han disfrutado de algunos destinos de ensueño en Europa y África, con vuelos de varias horas y experiencias que registran diariamente en sus redes sociales.

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Sin embargo, en medio de su paso por Dubái, la pareja vivió momentos de tensión cultural, política y hasta legal. A través de sus historias de Instagram, Rivera contó un suceso que le pasó en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos y que, en caso de no haber sido manejado de manera positiva, podría haberlo llevado a prisión.



¿Qué le pasó a Jhonny Rivera en Dubái?

Una de las situaciones que pasó el cantante colombiano en medio del viaje fue por diferencias culturales, pero este desconocimiento puso en riesgo la luna de miel de la pareja. Según detalló Jhonny Rivera, todo ocurrió cuando quiso tomarse una foto junto a Jenny López y un policía lo "regañó" por abrazarla.

"Me estaba tomando una foto con Jenny, simplemente le monté el brazo y ahí mismo me llegó un tipo y me dijo que no, que no se podía, que eso estaba prohibido, que no podía ni cogerle la mano, nada. Ninguna muestra de cariño en ningún sitio", relató.



El cantante detalló que inmediatamente recibió el llamado de atención se apartó de su esposa para evitar problemas. Sin embargo, la situación se repitió minutos después cuando él quiso tomarse una foto solo y levantó su mano haciendo la señal de paz, dejando en alto su dedo índice y medio. "Que no, que prohibido, que qué significaba eso. Yo solo decía lo siento, lo siento, discúlpeme".



¿Las muestras de afecto están prohibidas en Dubái?

Efectivamente, en Dubái los turistas deben cumplir con la responsabilidad social establecida por Emiratos Árabes Unidos. "Las muestras públicas de afecto deben ser mínimas; tomarse de la mano es aceptable, pero besarse y abrazarse en público no lo es", se especifica en sus normas.



Incumplir con esto no solo implica un llamado de atención, como le pasó a Jhonny Rivera, sino también sanciones más duras. Por ejemplo, por un beso o un abrazo apasionado las personas pueden enfrentar multas, penas de prisión (a menudo de hasta seis meses o menos, según el Código Penal) y la deportación obligatoria para extranjeros. Incluso tomarse de las manos, aunque es tolerado en algunos lugares, en las zonas más conservadoras también puede tener llamados de atención.

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Afortunadamente, en el caso de Jhonny Rivera sus muestras de afecto solo terminaron en llamados de atención por parte de las autoridades. A los extranjeros se les suele recomendar dejar los demostraciones cariñosas para entornos privados, detener su comportamiento de inmediato si un policía les llama la atención y mantener siempre una actitud respetuosa de la cultura del país.



Jhonny Rivera impactado por misiles en Dubái

Además del choque cultural que enfrentó el cantante en Dubái por las muestras de afecto públicas, Jhonny Rivera también contó que durante el tiempo que pasó en esa ciudad le impresionó vivir de una manera tan cercana el conflicto de Oriente Medio. Reseñó que sus celulares les enviaban alertas por misiles que caerían cerca de la zona.

"Al teléfono nos están llegando notificaciones de misiles que están enviando todo el tiempo y que son interceptados en el aire. Hay notificaciones también de que está prohibido hablar de eso", expresó.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL