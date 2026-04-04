"La pasión de Cristo: Resurrección" ya tiene fecha de estreno: elenco y detalles de la película

En 2004 se estrenó la película "La pasión de Cristo", uno de los filmes alrededor de la vida de Jesús que más éxito ha tenido. La cinta representa las últimas doce horas en la vida de Jesús de Nazaret, interpretado por el actor Jim Cavieze, en el día de su crucifixión en Jerusalén. Más de 20 años después, la secuela de esta película, titulada "La pasión de Cristo: Resurrección", llegará a salas de cine.



El actor y director Mel Gibson, quien estuvo detrás de la primera película, regresa con esta continuación. En su momento, la película de 2004 obtuvo tres nominaciones a los Premios Óscar, entre los que se incluían las categorías de Mejor fotografía, Mejor música original y Mejor maquillaje.

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De la segunda parte no se ha revelado mucho desde que se anunció oficialmente, pero se sabe que el rodaje se ha dado en los famosos estudios Cinecittà, ubicados en Roma, Italia. Asimismo, se confirmó el rodaje en locación en otras ciudades italianas. El actor Jim Cavieze, que le dio vida a Jesús, no retomará su papel al igual que sus demás compañeros de la primera película. En su lugar, un nuevo elenco fue elegido para continuar el relato religioso más famoso de la historia.



¿Cuál es el elenco y cuándo se estrena"La pasión de Cristo: Resurrección"?

A principios de agosto de 2025, la compañía de cine Lions Gate Entertainment confirmó la fecha de estreno de "La pasión de Cristo: Resurrección", que sería divida en dos partes y estrenadas con 40 días de diferencia en salas de cine. Asimismo, se conoció el elenco que tomaría los papeles principales de la historia religiosa. El actor finlandés Jaakko Ohtonen, de 36 años, fue elegido para representar a Jesús en las dos películas. Por su parte, la actriz cubana Mariela Garriga fue elegida para encarnar a María Magdalena, que en la primera película fue interpretada por Monica Belluci.

Al resto del elenco se suman Rupert Everett, como Abraham; Riccardo Scamarcio, como Poncio Pilato; Kasia Smutniak, como María; Eduardo Scarpetta, como Pablo; Lorenzo Richelmy, como el rey David; Andrea Scarduzio, como el soldado Petronio; y Pier Luigi Pasino, como Pedro.



De acuerdo con lo anunciado por la compañía de cine detrás de la continuación de "La pasión de Cristo", las dos partes serán estrenadas en 2027. La primera parte llegará a salas de cine el Viernes Santo, es decir el 26 de marzo. Mientras que la segunda parte llegará a la gran pantalla el Día de la Ascensión, que ese año cae el 6 de mayo. El estreno de la película culmina un proceso de desarrollo que habría empezado por lo menos en 2016, cuando se anunció que Mel Gibson estaba trabajando en la continuación de su película de 2004. Gibson dirige las nuevas películas a partir de un guion que coescribió con Randall Wallace, y basado en la historia que escribió con Walla y su hermano Donal Gibson.

