Karol G se convierte en la portada de Playboy y habla por primera vez de su ruptura con Feid

Karol G vuelve a ser noticia internacional al convertirse en la portada de la más reciente edición de la revista Playboy, la publicación más famosa de entretenimiento para adultos y estilo de vida. La publicación se reveló este martes 7 de abril a nivel mundial y destapó mucho más que el atlético cuerpo de la colombiana.

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En la entrevista la paisa habló por primera vez de su situación sentimental actual y la manera en la que vivió su separación de Feid. También detalló cómo se siente por su próximo logro como la primera artista latina en encabezar Coachella y quién fue la única persona a la que consultó sobre su portada en la revista.

La Bichota detalló que posar para Payboy y convertirse en portada puede ser un tema intimidante, por lo que tuvo dudas sobre aceptar esta propuesta. Es por eso que decidió acudir al consejo de una miga. Karol G reveló que la única persona a la que consultó si debía hacer o no la portada fue a Sofía Vergara. "Si me dices que no lo haga, no lo haré", le dijo, pero recibió una respuesta positiva: "'Mijita, ¿con ese cuerpo?’".



¿Qué dijo Karol G sobre su ruptura con Feid?

Finalmente, Carolina Giraldo confirmó de manera pública que está soltera, pero lo más revelador de sus declaraciones fue hablar de la ruptura con Salomón Villada, más conocido como Feid. La artista colombiana confesó que terminar su relación amorosa fue uno de los momentos más dolorosos que pasó el año pasado.



"El año pasado la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", aseguró la cantante que ha pasado algunos meses alejada de la vida pública y los escenarios.



De hecho, en la publicación se detalla que, además del merecido descanso luego de dos años con una gira de conciertos mundial muy exitosa con el 'Mañana será bonito', Karol G también decidió alejarse del mundo en Hawái a causa del final de su relación con Feid. Fue también en el que la paisa cambió radicalmente su cabello y lo cortó ella misma hasta los hombros.

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Aunque la ruptura fue un momento difícil para la Bichota, reconoció que en la actualidad se encuentra en un mejor momento emocional y creativo, especialmente esto último. “Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma".

Karol G insistió en que los momentos en los que ha estado soltera siempre la han llevado a enfocarse en sí misma y que con los años ha aprendido a aceptar el momento en el que algo debe terminar.

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"Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!", agregó.



Karol G se prepara para su regreso a los escenarios en Coachella

El regreso de la Bichota a los escenarios será por todo lo alto, especialmente cuando sus fans están a la expectativa del anuncio de conciertos con su álbum 'Tropicoqueta'. Como un evento previo a este importante anuncio, la paisa se convertirá en la primera latina en cerrar el festival Coachella el próximo 12 de abril.

"Me llamaron y me dijeron, en español, que iba a ser la primera latina en cerrar el festival. Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero es un show que es muy mío", señaló. La publicidad para este evento se ha concentrado en el más reciente álbum de Karol G, el cual es una celebración de los latinos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL