Arranca preventa de boletas para BTS en Colombia: siga estas recomendaciones

Llegó uno de los días más esperados para los ARMY, seguidores de BTS, en Colombia. Este martes 7 de abril inicia la preventa de boletería para las dos fechas que la agrupación de k-pop anunció en nuestro país con su esperado regreso a los escenarios. El Arirang Tour es uno de los eventos más esperados en materia musical a nivel mundial del 2026.

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BTS llegará al estadio El Campín los días 2 y 3 de octubre con todos sus integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, luego de que los artistas cumplieran con su servicio militar en Corea del Sur. Este 7 de abril se empiezan a vender las primeras entradas para ambas fechas.



Link de la preventa de BTS en Colombia

La venta de todas las entradas para ver a BTS por primera vez en Colombia en el estadio El Campín los próximos 2 y 3 de octubre se llevará a cabo en Ticketmaster, a través de este link: https://www.ticketmaster.co/event/bts-world-tour-2026

Desde las 10:00 a. m. en la página se habilitarán las preventas 'ARMY MEMBERSHIP', es decir, la venta de entradas para aquellos fans de BTS que se inscribieron en el Weverse entre el 27 de marzo y el 2 de abril y que, por ende, cuentan con la membresía de fan para estos eventos.



Paso a paso para poder comprar boletas para BTS:



Ingrese a la fila virtual del concierto de su interés, el 2 o 3 de octubre. Consejo: inicie su sesión en Ticketmaster antes e ingrese minutos previos a que inicie oficialmente la venta (10:00 a. m.). Cuando inicie la venta Ticketmaster le asignará un turno al azar a todos los usuarios en la fila virtual. Espere su turno y esté atento. En cuanto sea su turno, usted dispondrá de 10 a 15 minutos para realizar su compra. Consejo: tenga claro en qué lugar y el valor de las boletas que piensa comprar. En este momento se le pedirá su ID de Weverse. Se trata de un código con 9 dígitos que comienza con 'BA' y que está disponible en la aplicación Weverse. Consejo: tenga anotado este código antes de hacer su proceso de compra. Realice su compra. Envíe su entrada a su cuenta en Quentro para tenerla de manera digital. (Este paso tiene un costo adicional de $8.000)

La venta de boletería general, con todos los medios de pago, se realizarán también en la web de Ticketmaster, pero el próximo 10 de abril desde las 10:00 a. m.. Deberá seguir los mismos pasos.



Precios de las entradas para BTS en Colombia

Localidad Precio Full Sur Baja $300.000 Oriental Norte Baja $300.000 Norte Baja $300.000 Oriental Sur Alta $396.000 Sur Alta $396.000 Oriental Norte Alta $396.000 Norte Alta $396.000 Oriental Alta $588.000 Occidental Alta $661.000 Oriental Baja $961.000 Occidental Baja $1.009.000 VIP $1.081.000 Paquete VIP | Sound Check $2.953.000

Tenga en cuenta que los precios reflejados en esta tabla incluye el costo de la entrada y el cargo por servicio. Incluya, además, los $8.000 por el costo de emisión de tu entrada digital en la app de Quentro. Además, solo se podrá adquirir un máximo de cuatro boletas por transacción.



¿Qué beneficios tiene el paquete VIP?

El paquete VIP es la entrada más costosa para las fechas de BTS en Colombia y tiene atractivos beneficios para los fanáticos que quieren vivir la experiencia de ver a los idols k-pop más allá del concierto. Adquirir este paquete le garantiza:



Una entrada VIP (EN GRAMILLA VIP)

Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS. Sujeto a condiciones del artista (NO es Meet & Greet con el artista)

Artículo de regalo exclusivo VIP

Escarapela VIP

Oportunidad de comprar mercancía del tour antes del show

Entrada anticipada al recinto

Personal exclusivo para el ingreso y registro VIP en el lugar

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL