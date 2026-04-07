BTS anuncia nuevas fechas en estas ciudades de Latinoamérica, pero no en Bogotá: fans recogen firmas

El regreso del grupo BTS a los escenarios de todo el mundo tras su retiro arrasó con la boletería de las fechas fijadas para sus presentaciones en América Latina. Solo en Colombia, los seguidores de la boyband -conocidas como ARMY- agotaron la boletería de fase de preventa que habilitó la empresa Ticketmaster para las fechas habilitados del BTS World Tour Arirang. La banda anunció nuevas fechas en el continente, pero las fans se quedaron esperando la noticia para Bogotá.



RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aterrizarán en Bogotá para presentarse los próximos 2 y 3 de octubre de este año, en el estadio El Campín. La gira marca el retorno de los cinco artistas a los escenarios después de que se tomaran un tiempo para atender compromisos personales. Varios integrantes prestaron servicio militar a Corea del Sur durante este tiempo.



Las ciudades que tendrán nuevas fechas

BigHit Music confirmó que abrirá más fechas para que los integrantes se presenten por más tiempo en suelo latinoamericano. La decisión, según el comunicado, obedece al volumen de solicitudes de boletos que hubo en el continente. Fueron tres ciudades las escogidas como las anfitrionas de los conciertos adicionales:



Lima, Perú: 7 de octubre

7 de octubre Santiago, Chile: 14 de octubre

14 de octubre Buenos Aires, Argentina: 21 de octubre

Cabe recalcar que las tres ciudades, como Bogotá, tenían dos fechas planteadas al inicio. La única que contaba con tres fechas originalmente era Sao Paulo Brasil. El anuncio ha sido acogido con felicidad y esperanza por las ARMY de los países beneficiados. Sin embargo, las fanáticas en Colombia indicaron que el país no tuvo “la misma suerte” que Argentina, Chile y Perú. Por eso, las ARMY colombianas empezaron a recolectar firmas en la página web Change.org para solicitar que se abra una nueva fecha.



Los argumentos de los ARMY en Colombia para pedir nueva fecha

La creadora de la petición adjuntó un escrito con una serie de razones que ya ha sido respaldada por miles a través de firmas y comentarios. “En el corazón de cada fan de BTS en Colombia, hay un deseo latente de disfrutar de su música en vivo, de sentir la vibra única que solo una presentación en directo puede ofrecer”, señala la pieza.

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En la página, la solicitante toma la vocería del fandom de la banda k-pop y asegura que son conscientes de los retos logísticos que vienen detrás de una gira mundial. Sin embargo, enfatizó que la base de fans que tiene BTS en Colombia “es vibrante y activa; una comunidad que, durante años, ha demostrado su amor y lealtad al grupo”.



“Las redes sociales están inundadas de peticiones y mensajes de fans colombianos que no quieren perder la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable”, asegura la persona que convocó la firma. Con esto, las ARMY buscan hacer un llamado respetuoso, pero urgente, a los organizadores de la gira de BTS para que escuchen a los fanáticos y añadan una fecha en el país.

María Paula Rodríguez Rozo

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