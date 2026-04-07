Aterciopelados debutó en 'Tiny Desk': estas fueron las canciones elegidas

Aterciopelados continúa celebrando los 30 años de su disco 'La pipa de la paz', uno de los más influyentes en el rock latinoamericano, y esta vez lo hizo con su primer Tiny Desk Concerto de NPR. La banda colombiana demostró su influencia internacional llegando a este importante formato musical creado por NPR Music.



Así fue el Tiny Desk de Aterciopelados

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago ocuparon el famoso espacio de NPR rodeados de libros e interpretaron temas emblemáticos como 'Bolero Falaz' y 'El Estuche', junto a 'Piernas', 'Te Juro Que No', 'Candela' y 'La Culpable'.

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"Somos rockeros desde hace muchos años, por eso habitar escenarios acústicos es una aventura vertiginosa que nos hace sentir desnudos. Pero la desnudez es honestidad pura. El resultado y el trato que recibimos fue toda una Epifanía. Cantar desde la esquina del Escritorio chiquito es icónico y honesto", señaló la cantante.

Para este formato acústico tradicional del Tiny Desk los Aterciopelados estuvieron acompañados por Leonardo Castiblanco en la guitarra, Lindy Sánchez en los teclados y Jonathan Lacouture en la batería, además de coristas invitadas que enriquecen. Echeverri resaltó a las coristas, ambas de 23 años, porque tienen la misma edad que su hija, lo que la hizo sentir orgullosa de que su música siga llegando a nuevas generaciones.



"La experiencia en el Tiny Desk fue inolvidable. El proceso de preparación nos llevó a recorrer el repertorio y salir de nuestra zona de confort, resultando profundamente enriquecedor", agregó Héctor Buitrago.



El Tiny Desk de Aterciopelados no es solo un video más en YouTube; es un reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida. Esta presentación simboliza la dualidad de la banda: su capacidad de mantenerse fieles a su esencia crítica y poética mientras se adaptan a las plataformas de alcance global más relevantes de la actualidad.



Aterciopelados tendrá su primer Movistar Arena

En medio de la celebración de los 30 años del álbum La Pipa de la Paz, trabajo publicado en 1996, la agrupación confirmó que realizará por primera vez un concierto propio en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital. El evento, programado para el 30 de octubre, reunirá canciones del disco como 'Cosita seria', 'No necesito', 'Baracunatana', 'Quemarropa', 'La Voz de la Patria', 'Te Juro que No', entre otros temas representativos de su carrera.

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Además del show en vivo, el aniversario incluirá la producción de nuevas versiones de algunas canciones del álbum, en colaboración con artistas de diferentes generaciones. También se contempla la remasterización del disco original, como parte de una estrategia para actualizar su sonido y acercarlo a nuevos públicos.

La Pipa de la Paz es considerado uno de los trabajos más representativos del rock latino de los años noventa. Con este lanzamiento, Aterciopelados logró ampliar su alcance fuera de Colombia y consolidarse dentro de la escena musical iberoamericana.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL