BTS causa furor con su llegada a México: cerca de 50.000 fans se reunieron en el Zócalo para verlos

Inició la gira de BTS por Latinoamérica y el aterrizaje de los surcoreanos en México fue todo un acontecimiento para el mundo. Actualmente, la agrupación de k-pop se encuentra en su 'Arirang World Tour', luego de varios años de ausencia en los escenarios mientras los integrantes cumplían con sus servicios militares.

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Unos 50.000 fans de la agrupación coreana BTS se congregaron en las afueras del palacio presidencial de México para ver a los integrantes del grupo, que saludaron por el balcón principal tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.



Así fue la llegada de BTS a México

BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Los integrantes del grupo musical no disimularon su sorpresa ante la cantidad de personas que se reunieron en el Zócalo solo para saludarlos y les expresaron su agradecimiento.

"Te amo, te quiero, muchas gracias", dijo en español Kim Nam-joon, uno de los cantantes de la banda, a la multitud que gritaba emocionada. "La energía aquí es increíble", expresó por su parte Kim Tae-hyung.



Más emocionante aún fue para los fans escuchar, de la boca de la misma presidenta mexicana, que la agrupación dará conciertos en el país también en 2027. “Regresa BTS en el 2027 a México. Ya les vamos a dar las fechas”, anunció la mandataria durante su conferencia y luego publicó en sus redes sociales una foto junto a la agrupación.



Claudia Sheinbaum afirmó que hizo la propuesta directamente a la banda tras transmitirles “una demanda popular” de sus seguidores mexicanos, quienes desde hace meses pedían más conciertos debido a la alta demanda de boletos para sus presentaciones en la Ciudad de México. Sheinbaum aclaró que los artistas respondieron afirmativamente a su propuesta de regresar el otro año al país, pero deberán revisar su agenda.

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Cabe recordar que la mandataria intentó promover, sin éxito, otros conciertos del grupo, luego de que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos fans quedaran frustrados por no conseguir lugar. Sheinbaum llegó a enviar una carta a su homólogo surcoreano para que intercediera por nuevas fechas.

La presidenta aseguró que cerca de 50.000 personas se reunieron en las inmediaciones del Zócalo capitalino para ver a la banda, cuyos integrantes salieron a saludar desde uno de los balcones del recinto.

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La banda surcoreana, una de las más reconocidas del K-pop a nivel mundial, había visitado México por última vez hace ocho años, antes de que sus integrantes cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y retomaran posteriormente sus actividades como grupo.



¿Cuándo se presentará BTS en Colombia?

Los conciertos de BTS en Colombia, programados para los 2 y 3 de octubre de este año. El BTS World Tour Arirang marca el regreso triunfal de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook a los escenarios mundiales tras un periodo de pausa en el que varios de sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

En Colombia, el impacto ha sido total. Durante la fase de preventa para miembros de la membresía oficial, se agotaron más de 70.000 entradas en apenas tres horas, lo que demostró que la demanda superó por mucho la oferta disponible para las dos fechas programadas en Bogotá, lo que ocasionó quejas de los fanáticos ante la presencia de revendedores y hasta la cancelación de algunas boletas por parte de Ticketmaster.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE y AFP

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co