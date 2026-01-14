Carolina Ramírez responde si haría más temporadas de La Reina del Flow

El estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow ha emocionado a los seguidores de esta historia, quienes llevaban años esperando una tercera parte de una de las producciones colombianas más exitosas. Carolina Ramírez reveló en diálogo con el podcast de Lo Más Viral la actriz que da vida a Yeimy Montoya reveló si piensa que habrá más temporadas.

La actriz señaló que se encuentra "muy contenta, muy orgullosa, por lo general las series suelen durar 8 o 12 capítulos por temporada, aquí cada temporada tiene 80 capítulos y la gente quiere tercera, cuarta, quinta y sexta. Es impresionante el fenómeno cultural que significa La Reina del Flow para todos nosotros"



Carolina Ramírez no creía que hubiera tercera temporada

Para la protagonista de la serie toda el trabajo de las dos primeras temporadas fue bastante arduo, por lo que confesó que no pensaba que el proyecto llegara a una tercera temporada. "En la primera había la posibilidad de una segunda, de la segunda no me imaginé una tercera. Pero ahora me imagino una cuarta, quinta, sexta, ya le dieron rienda suelta a todo"

Ramírez destacó que "la segunda la terminé con pedazos de mí, la segunda fue muy difícil de hacer, fue en medio de la pandemia y fue muy difícil para todos, costó mucho hacerla y yo terminé muy agotada. Por eso la posibilidad de una tercera temporada para mí era como imposible, yo ya estaba en Argentina logrando otras cosas que quería hacer, no me imaginaba que íbamos a volver, pero se hizo cuando ya estábamos listos todos para hacerla".



La caleña reconoció que desde la primera temporada todos se han sorprendido con el impacto que tiene la producción a nivel mundial. "Realmente no esperábamos éxito ni en Colombia, no porque no creyéramos en el proyecto, sino porque aquí se hacen muy buenos proyectos. Cuando lanzaron en Colombia la primera temporada todos teníamos un chat y decíamos 'no lo podemos creer' y empezamos a ver el fenómeno en esa época en Twitter, luego la lanzan en plataformas y no entendíamos nada, nadie entendía nada y seguimos sin entender nada, la verdad".



¿Cómo ha cambiado la vida de Carolina Ramírez?

"Me he hecho vieja con este personaje", bromeó Carolina Ramírez con la historia que ha escrito junto a La Reina del Flow, pero destacó en la entrevista que su recorrido con la serie ha sido más que profesional. "En cada temporada he estado en épocas diferentes de mi vida personal y eso también tiene mucho que ver en cómo es el personaje".



Ramírez detalló que "en la uno soy re chiquita y estoy en otra etapa de mi vida, después veo la dos y me impresiona porque la dos fue un trabajo impresionante, lo hicimos en pandemia, fuimos la primera producción que empezó a trabajar en pandemia, nos isopaban dos veces por día, fue muy difícil de hacer y además dramáticamente la segunda temporada es muy fuerte y coincidía también con mi momento de la vida, me voy del país y por eso en entrevistas decía que no había opción de una tercera".

En su vida actual, Carolina Ramírez señaló que después de la segunda temporada cambió su estilo de vida, empezando a ser vegetariana y liderando un negocio con su pareja en México ligado al esoterismo. "Un proceso personal de soltar, de estar tranquila, de aceptar las cosas como vienen".

Finalmente, la actriz reconoció que en la actualidad ya no le disgusta el reguetón, como en años anteriores. "Me encanta la evolución que ha tenido en las mujeres, me parece muy hermoso como las mujeres se apoderaron del género y de alguna manera hay un empoderamiento femenino interesante. No es mi género favorito, la verdad, pero en maquillaje todo el día ponen reguetón y no tenes otro remedio".

