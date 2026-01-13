Los nuevos rostros que habrá en La Reina del Flow 3, la nueva temporada que se estrena hoy

Con el estreno de La Reina del Flow 3, la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow entra en una nueva etapa. Aunque los protagonistas continúan siendo el eje central de la exitosa historia, la producción apuesta por la llegada de nuevos personajes que introducen conflictos distintos a los vistos en temporadas anteriores: disputas familiares, ambiciones personales, relaciones marcadas por la desigualdad emocional y una nueva generación que busca abrirse espacio dentro de la industria musical.

Caracol Televisión confirmó oficialmente que la tercera temporada de la ficción se estrenará el 13 de enero de 2026 a las 9:30 de la noche, ocupando el espacio que actualmente tiene la emisión de La danza de los millones. Además, se confirmó que la exitosa producción llegará a Netflix el 31 de enero de 2026, permitiendo que la audiencia internacional se sumerja en los nuevos conflictos y ritmos de Medellín, unas semanas después de su lanzamiento en televisión abierta.



Los nuevos rostros que habrá en La Reina del Flow 3

Sky

Uno de los personajes centrales de esta temporada es Sky, cuyo nombre real es Yara Giraldo. Su historia se sitúa lejos del glamour de la industria musical: creció en un entorno marcado por las dificultades económicas y la ausencia de su padre, quien terminó en prisión. Desde muy joven asumió responsabilidades que no correspondían a su edad, entre ellas hacerse cargo del taller mecánico familiar, espacio donde pasó buena parte de su vida.

Sky es presentada como una mujer directa, acostumbrada al trabajo físico y a resolver problemas, que encuentra en la música vocación, además de la posibilidad de transformar su futuro. Su presencia termina vinculándose directamente con Charly Flow, que altera el ámbito profesional y personal del productor.



La encargada de dar vida a este papel es Alisson Joan, una talentosa actriz y cantante que el público recordará por su destacada participación en el programa musical A Otro Nivel en 2017. Joan ha consolidado una carrera sólida con personajes en producciones de renombre como 'Romina Poderosa', 'Pedro, El Escamoso' y 'Arelys Henao, canto para no llorar'.



Soraya Giraldo

En contraste con Sky, Soraya Giraldo, su hermana menor, encarna una relación más problemática con el deseo de reconocimiento. Mientras Sky carga con las responsabilidades del hogar, Soraya se muestra inconforme con su realidad y convencida de que merece una vida distinta sin estar dispuesta a recorrer los mismos caminos.

La rivalidad entre ambas es uno de los núcleos emocionales que introduce la temporada. Aunque Soraya se apoya en Sky, al mismo tiempo desarrolla una envidia constante hacia ella, especialmente cuando su talento empieza a ser visible dentro de Soul & Bass. Esta tensión la lleva a tomar decisiones motivadas más por la comparación que por un proyecto propio.

Su obsesión con la figura de Charly Flow la lleva a acercarse al mundo musical desde la idealización del éxito, la fama y la cercanía al poder que representa él, lo que la empujaría a cruzar límites e involucrarse en situaciones que la conducen a un deterioro personal progresivo.



Brenda Piedrahita

Brenda, madre de Sky y Soraya, agrega a la historia el sostenimiento del núcleo familiar. Y padece artritis degenerativa, condición que afronta sin convertirla en el centro de su vida cotidiana. Su relación con sus hijas es diferenciada, con Sky establece un vínculo de confianza y diálogo, mientras que con Soraya ejerce una vigilancia más constante, estando al tanto de su fragilidad emocional

Brenda también carga con la historia de su esposo, Fredy, cuyo error marcó el destino de la familia. A través de Brenda, la temporada pone el foco en las consecuencias silenciosas de las decisiones pasadas y en el papel de las madres dentro de entornos atravesados por la precariedad, la enfermedad y la ausencia.



Rusvel Perlaza

Rusvel es presentado como el novio de Sky, un hombre carismático dentro de su barrio, cuya identidad se ha construido alrededor del reconocimiento superficial. Su historia se aleja del arte y se acerca más a la frustración: abandonó el fútbol, se rodeó de malas compañías y adoptó una vida sin un proyecto claro.

La relación con Sky se tensiona a medida que ella avanza hacia su carrera musical. Rusvel no logra asumir el crecimiento de su pareja y empieza a manifestar actitudes de control, celos y violencia.

