La Reina del Flow 3: aquí puede ver el primer capítulo de la tercera temporada

En la noche del 13 de enero del 2026, los fanáticos de La Reina del Flow vieron en la señal abierta de Caracol Televisión el primer capítulo de la tercera temporada de la serie. A lo largo de una hora los televidentes vieron de regreso en la pantalla a los personajes más queridos y otros odiados, quienes se embarca en una nueva aventura.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Yeimy Montoya, Charlie Flow, Pez Coi, Irma, Vanessa Cruz, Ligia, Cris Vega, entre otros, están de nuevo en esta historia que ha conquistado a miles de corazones a nivel mundial con su historia dramática y su música.



¿Dónde ver el primer capítulo de La Reina del Flow 3?

En caso de haberse perdido el estreno del primer capítulo de la tercera temporada de La Reina del Flow 3 en la noche del 13 de enero, o en caso de querer repetirlo, los seguidores de la historia pueden disfrutarlo dando clic en este enlace, en la página oficial de Caracol Televisión.



Alerta spoiler: ¿qué pasó en el primer capítulo de La Reina del Flow 3?

El inicio del primer capítulo de la nueva temporada de La Reina del Flow mostró a los televidentes un resumen de lo que ha pasado en la historia y, además, en qué está la vida de sus personajes. Mientras Charlie Flow y su hijo Erick están de gira por España, Yeimy Montoya está en un recorrido por Colombia con la causa social de su empresa.

En medio de eso, Charlie y Yeimy dan a conocer a sus seguidores que a su vida no solo están llegando logros musicales, sino que también llegó Alma, su segunda hija en común, y quien le da nombre al nuevo proyecto musical de Charlie Flow. Por su parte, Mike Rivera sigue pagando su condena en la cárcel, mientras sigue atento a lo que pasa en la vida de los artistas y con sed de venganza.



Desafortunadamente, cuando Yeimy Montoya, La Reina del Flow, viajaba en una avioneta desde Guainía de regreso a su casa con su hija, la aeronave empezó a fallar y cayó en medio de la selva. Las autoridades alertan a la familia, pero desconocen lo ocurrido y el paradero de la artista. Charlie Flow y Erick están bastante afectados por el accidente, pero con esperanzas de que la cantante siga con vida y aparezca pronto.



A la espera de resultados, se conoce a Sky, cuyo nombre real es Yara Giraldo, una joven que es gran fan de Yeimy Montoya y Charlie Flow. Ella llega a un homenaje a La Reina del Flow para apoyar a la familia y sorprende con su talento musical. Se confirma que, posiblemente, Mike Rivera está detrás de la desaparición de Yeimy y está dispuesto a acabar con todos los seres queridos de Charlie Flow.

¿Capítulos de La Reina del Flow llegarán a Netflix?

Luego de su éxito en televisión nacional, La Reina del Flow conquistó el público internacional y fue una de las series más vistas en Netflix en diferentes países. Después de dos años de espera, se confirma que la tercera temporada de la serie también llegará a la plataforma streaming.

Publicidad

Tras el estreno el 13 de enero, desde este miércoles 14 de enero Netflix tiene en su catálogo la primera tanda de 19 episodios de los 64 que la conforman. Los capítulos de toda esta temporada llegarán en tres tandas a la plataforma.

Netflix ha confirmado que la segunda tanda de episodios, del capítulo 20 al 40, estará disponible en el catálogo de la plataforma desde el próximo 9 de febrero de 2026. Finalmente, no se ha confirmado cuándo estarán disponibles los capítulos del 41 al 64 en Netflix, pero se estima que sea en marzo.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL