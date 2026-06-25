17 años sin Michael Jackson: últimos días del Rey del Pop y revelaciones de los documentos forenses

Este 25 de junio de 2026 se cumple un nuevo aniversario del día en que el mundo se detuvo ante la noticia de la muerte de Michael Jackson. Han pasado 17 años desde que aquel fatídico día en Los Ángeles, cuando su fallecimiento a los 50 años dejó en silencio a millones de fans en el mundo y una cantidad de dudas que con los años siguen alimentando el expediente forense y alimentando teorías.



Así fueron los últimos días de Michael Jackson

En sus últimos meses de vida, Michael Jackson no estaba retirado; al contrario, preparaba lo que pretendía ser el regreso más monumental de la historia del pop. Bajo el título 'This Is It', el cantante había pactado una residencia de 50 conciertos en el escenario del O2 Arena de Londres. Lo que comenzó como una propuesta de 20 espectáculos se infló por la demanda del público, pues millones querían volver al Rey del Pop en vivo o verlo por primera vez.

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Era 2009 y el artista estaba exhausto tanto física como económicamente, pero al tiempo emocionado por seguir su camino musical. Jackson tenía exigencias claras para este retorno, quería un reconocimiento en vivo del Libro Guinness de los Récords y una mansión a medida en Londres. Sin embargo, detrás de las luces, la realidad era desgarradora. El director de la gira, Kenny Ortega, ha recordado en ocasiones que en medio de la preparación de esta gira se encontraba con un Michael "débil" y "fatigado", que en ocasiones olvidaba las letras de sus canciones más icónicas o no reconocía a sus propios músicos.

La salud del Rey del Pop era desde hace tiempo un tema preocupante para su entorno. El cantante había desarrollado una dependencia a los fármacos recetados desde 1984, luego de que sufrió unas graves quemaduras durante el rodaje de un comercial de Pepsi. Para el año de su muerte, los informes revelados con el paso de los años sugieren que el artista sufría de un insomnio crónico devastador y que llegó a consumir hasta 40 pastillas de Xanax por noche en periodos de alto estrés, como su juicio de 2005.



El 24 de junio de 2009, a pesar de seguir enfrentando una fuerte batalla de salud, Michael seguía trabajando y dando lo mejor de sí en los ensayos de su gira. Ese día, horas antes de morir, Jackson llevó a cabo un ensayo magistral en el Staples Center, quienes lo vieron aseguraron que "había vuelto a ser él mismo", mostrando una agilidad que no se le había visto en semanas. Algunos especialistas creen que esa vitalidad repentina se debió a una breve suspensión del propofol, el potente anestésico que su médico, Conrad Murray, le administraba para dormir.



El final de una leyenda

Después de uno de sus mejores ensayos sobre el escenario, en la mañana del 25 de junio todo se derrumbó. Lo que se ha dicho es que Michael Jackson regresó a su mansión en Holmby Hills exhausto y, como de costumbre, incapaz de conciliar el sueño, por lo que le pidió a Murray su dosis de propofol. Según se ha revelado, el médico intentó primero con otros fármacos y le dio Valium, seguido de dosis de Ativan y Versed durante toda la madrugada.



Como nada de esto funcionó, a las 10:40 a. m. el médico del Rey del Pop aceptó la petición del cantante y le inyectó 25 miligramos de propofol. Efectivamente, Michael se durmió, pero nunca volvió a despertar.

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Lo que se ha dado a conocer con el paso de los años y que ha generado indignación entre los seguidores de Jackson es que, para muchos, la negligencia médica de Murray fue evidente, pues el médico se ausentó de la habitación para hacer llamadas personales y, al notar que Jackson no respiraba, en lugar de llamar inmediatamente al 911, se ocupó en ocultar las evidencias de los medicamentos. La emergencia fue reportada recién a las 12:21 p. m., cuando la realidad ya era irreversible.

Con el paso de los años, se han filtrado nuevos detalles de los exámenes forenses. Recientemente, se ha mencionado el acceso a un informe de 51 páginas que describe un estado físico alarmante del cantante Michael Jackson, señalando que tenía el cuerpo cubierto de cicatrices y marcas de inyecciones en diversas zonas. Su cuerpo también mostraba un peso muy por debajo de lo saludable, además de moretones en las rodillas y espinillas, y un corte misterioso en la espalda que inicialmente levantó sospechas de intervención externa.

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La justicia condenó a Conrad Murray a cuatro años de prisión por homicidio involuntario en 2011, determinando que administró propofol en condiciones inadecuadas y sin el monitoreo necesario. Murray cumplió dos años y recuperó su libertad en 2013, pero la mancha en su carrera y la sombra sobre la muerte de Jackson permanecen.

A 17 años de su partida, el expediente de Michael Jackson sigue siendo uno de los más comentados del mundo, mientras sus fans lo recuerdan por el moonwalk y su inigualable voz. Su música y su legado sigue siendo eterno, especialmente este año con el estreno de la película 'Michael', protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, y que fue uno de los estrenos más grandes del cine en los últimos años.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co