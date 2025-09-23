Desafío Siglo XXI: Juan y Yudisa se dieron su primer beso, pero hay sospechas en las casas

En el Desafío Siglo XXI parece que se formó una nueva pareja. Al final de la prueba de Sentencia y Bienestar, los equipos presenciaron un momento que dejó a más de uno sorprendido y con dudas por el acercamiento romántico entre dos nuevos desafiantes. Esta vez fueron Juan y Yudisa.



¿Qué pasó entre Yudisa y Juan?

Desde que Juan, del equipo Omega, y Yudisa, del equipo Gamma, fueron juntos a la suite Ditu unos rumores iniciaron en la ciudadela. La participante más joven del Desafío Siglo XXI llegó a su casa emocionada, comentándole a sus compañeros que había dormido posando su cabeza en el pecho de Juan y, aparentemente, eso había despertado emociones confusas en ella.

Los integrantes de Gamma empezaron a molestar constantemente a su compañera, tanto que llevaron la situación a sus rivales de Omega, donde también empezaron a molestar a Juan. Mientras Yudisa se reían y se ponía nerviosa con los comentarios de sus compañeros, Juan reaccionaba serio y le pidió a sus compañeros que no alentaran el tema, pues le parecía que ella era muy joven para él y no pasaría nada entre ellos.

Sin embargo, al final del a prueba de este 23 de septiembre, la situación dio un giro inesperado. Yudisa se acercó a los integrantes de Omega para felicitarlos por haber ganado la prueba. Cuando la joven participante se acercó a Juan le dio un abrazo e intentó darle un beso en la boca, pero él se alejó.



Integrantes de Gamma y Omega empezaron a alentar a Juan para que le diera un beso a Yudisa y, finalmente, el hombre colocó su mano cerca a su boca y dejó que la joven se acercara a besarlo, causando emocionantes reacciones en sus compañeros. Los integrantes de Alpha los miraban desde otro punto y Manuela reaccionó diciendo: "Le dio un beso en esa barba toda llena de lodo, yo sí le di el beso limpio".



¿Yudisa es la elegida?

La situación se convirtió en tema de conversación en las casas, pero en Omega especialmente iniciaron las sospechas de que la joven desafiante sea la elegida del ciclo. Miryam le contó a sus compañeros que, en un momento de la prueba, Yudisa se le acercó a ella y le dijo: "Ayúdeme, necesito darle un beso a Juan y tengo solo ya". La mujer señaló que le pareció una misión del elegido.

Juan resaltó que le parecía probable esa teoría, pero resaltó que si la tarea era besar a un integrante de otro equipo no habría cumplido porque "yo me quité, yo puse la mano, me dio el beso en la mano. Si es del elegido entonces no lo hizo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL