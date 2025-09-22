En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Errores de Gio, en el Desafío Siglo XXI, enviaron a su equipo a Playa Baja: ¿es el elegido?

Errores de Gio, en el Desafío Siglo XXI, enviaron a su equipo a Playa Baja: ¿es el elegido?

El integrante de Gamma sufrió varias caídas en el Box Blanco que llevaron a su equipo a Playa Baja. "No es una tarea", les aseguró.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad