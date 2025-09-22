Errores de Gio, en el Desafío Siglo XXI, enviaron a su equipo a Playa Baja: ¿es el elegido?

Gio, integrante del equipo Gamma en el Desafío Siglo XXI, despertó sospechas en sus compañeros por su rendimiento en la reciente prueba de Sentencia y Servicios. El modelo y militar retirado sufrió varias caídas en el Box Blanco, perdiendo una importante ventaja en el juego que los llevó a ser el último en la prueba y, por ende, terminar en Playa Baja.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el desafío de Sentencia y Servicios los equipos Gamma y Alpha eran los más interesados en ganar, no solo por la posibilidad de entregar el próximo chaleco de sentencia, sino por la posibilidad de salvarse de pagar el arriendo en la ciudadela. En el caso del equipo naranja, al no tener dinero, perder significaba ir a Playa Baja; mientras que para el equipo morado implicaba perder una importante suma de dinero.



¿Qué pasó en la prueba?

En el Box Blanco, los tres equipos se reunieron con cuatro de sus integrantes (dos hombres y dos mujeres) para llevar a cabo una prueba en la que ninguno podía tocar el suelo. Además de atravesar los obstáculos, cada participante debía lanzar desde una altura considerable dos discos para que quedaran ubicados sobre una base ubicada en el suelo.

Omega fue el equipo que logró hacer la prueba sin errores, alcanzando el primer puesto con una ventaja considerable a comparación de los otros dos equipos. Alpha se atrasó por las caídas de dos de sus integrantes, mientras que Gamma por la demora de sus integrantes para ubicar los discos en la plataforma.



Cuando fue el turno de Gio, el equipo Gamma tenía una gran esperanza, pues era el último del equipo que debía hacer la prueba, mientras Alpha todavía debía repetir el paso de un integrante. Sin embargo, Gio se cayó varias veces y, aunque no se rindió, sus caídas retrasaron a su equipo y le dieron motivación a Eleazar, de Alpha, de darle el segundo lugar a sus compañeros.

Publicidad

Al final de la prueba Gio se sentó en el piso derrotado, mientras recibía las palabras de apoyo de sus compañeros de equipo y de los otros desafiantes. Andrea Serna le preguntó al desafiante qué había pasado en la pista y él le dijo: "Tengo emociones encontradas, mi equipo la dio todo y que nos vayamos para Playa Baja es algo fuerte. Mis antebrazos no me respondían, primera vez que me pasa, no tengo palabras y les pido que me disculpen".

En casa, sus compañeros se alistaban para ir a Playa Baja, algunos de ellos empezaron a sospechar que Gio era el elegido y por ello se cayó en medio de la prueba. Sin embargo, cuando llegaron a su nueva casa por este ciclo Gio nuevamente les pidió disculpas y les aseguró que no se trataba de eso. "Esto no es ninguna tarea", les dijo.



La historia de Gamma con los elegidos

Cabe recordar que Gamma tiene una historia complicada con los elegidos. El primero fue Zambrano, quien precisamente debía enviar a su equipo a Playa Baja, pero él decidió arriesgarse a la prueba a muerte antes que traicionar a su equipo. La más reciente fue Rosa, quien cumplió su tarea, escondiéndole los zapatos a todos sus compañeros para que fueran aun prueba en medios, aunque lo hicieron durante todo el ciclo.

Publicidad

La parte negativa ha sido por parte de Cris y Mencho. El primero cumplió su tarea haciendo perder a su equipo la comida en una prueba de Tierra, aunque él aseguró que no perdió a propósito, pero su equipo lo consideró una traición. De la misma forma, el equipo no reaccionó bien cuando se enteró que Mencho tenía la tarea de fingir una lesión y perder una prueba, lo que sucedió en una prueba de Premio y Castigo, haciendo perder más de 100 millones a su equipo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL