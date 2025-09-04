Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ARGENTINA VS VENEZUELA
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
COLOMBIA VS. BOLIVIA EN VIVO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Final de infarto en el Desafío Siglo XXI: Gamma y Omega protagonizaron fuerte batalla

Final de infarto en el Desafío Siglo XXI: Gamma y Omega protagonizaron fuerte batalla

Juan y Potro, de Omega y Gamma, respectivamente, emocionaron a sus compañeros en la recta final de la prueba.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:54 p. m.
Comparta en:
Desafío
Foto: Desafío Siglo XXI