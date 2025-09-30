En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: un punto "robado" causa polémica en el juego

Desafío Siglo XXI: un punto "robado" causa polémica en el juego

Se desató una fuerte pelea entre dos equipos luego de que uno de ellos denunciara una supuesta injusticia en la competencia.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de sept, 2025
Desafío
Foto: Desafío Siglo XXI

