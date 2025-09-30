Desafío Siglo XXI: un punto "robado" causa polémica en el juego

Las emociones se elevaron en el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI entre los equipos Gamma y Omega, luego de que en medio de la prueba de contacto uno de los equipos sintiera que le robaron un punto. La entrega del chaleco se sumó a las tensiones entre ambos equipos.



¿Qué pasó en el Desafío Siglo XXI este 30 de septiembre?

Los equipos Alpha, Gamma y Omega se encontraron en el Box Rojo para una prueba definitiva de Sentencia y Bienestar. Las emociones entre Gamma y Omega ya estaban algo agitadas luego de que en el capítulo anterior el equipo naranja decidiera llevar el chaleco a la casa rosada, donde Miryam terminó siendo la sentenciada.

Katiuska se enfrentó a Rosa por esa decisión, lo que llevó a los equipos a luchar fuerte por ganar esta prueba. En el desarrollo de la competencia ambos equipos se mantuvieron empatados, mientras Alpha tenía pocas oportunidades de ganar, pero eran buscados por los otros equipos para que les ayudaran a ganar.

En un momento, Potro y Juan tuvieron en sus manos unos puntos definitivos para Gamma y Omega, respectivamente. Ambos lanzaron al tiempo y lograron tumbar los bolos, lo que hizo que los jueces revisaran las cámaras para definir el ganador. Finalmente el punto se lo dieron a Omega. Aunque esto no influyó en el resultado final porque Gamma ganó y Omega quedó en segundo lugar.



Potro expresó a su equipo que sentía que le habían "robado" su punto, no contando con que Katiuska, que estaba sentada al lado de ellos, lo escuchó. La mujer reaccionó bastante molesta: "¿Tú sabes más que el juez, Potro? Si el jueza revisa las cámaras, cómo vas a decir que el punto es robado. Come mierda entonces".

Mientras en la pista ocurría esta pelea, en las casas Rosa buscaba a Camilo y le pidió que le avisara a Katiuska que no enviarían el chaleco a ella, sino a Alpha, con la condición que si ellos ganaban la siguiente prueba, no les mandaran el castigo. Camilo aceptó. Ambos participantes quedaron sorprendidos cuando sus compañeros llegaron a casa contando la pelea que tuvieron en la pista.

Tras una larga conversación, ambos equipos tomaron decisiones drásticas. En Omega señalaron que, incluso si no recibían el chaleco, al día siguiente le enviarían a Gamma chaleco y castigo sin importar las consecuencias. Mientras tanto, en Gamma también decidieron darle la vuelta a la decisión del chaleco y enviarlo a Katiuska.

Aunque las mujeres de Gamma estaban pensando en la opción de enviar el chaleco a Tina, en Alpha, porque la consideran más débil que Katiuska; sin embargo, Zambrano las convenció de que Katiuska se altera mucho con los chalecos y, por ende, estaría distraída. Yudisa llevó el chaleco y Katiuska se lo colocó sin decir una sola palabra, lo que sí hizo inmediatamente fue irse a acostar llorando.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL