Katiuska aclara cómo quedó su relación con Zambrano tras el Desafío Siglo XXI

Desde Madrid, España, el lugar en el que Katiuska se refugió, junto a sus hermanos, tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI, la exparticipante habló con Lo Más Viral sobre lo difícil que ha sido enfrentar este momento de vida y, además, algunas cosas pendientes que dejó dentro del programa.

¿Cómo se encuentra Katiuska tras ser expulsada del Desafío?

En el podcast la barranquillera aclaró que todavía no tiene claro cómo fue que ocurrieron los hechos, pues tras la videollamada con Andrea Serna quedó en shock y muy triste. Lo que sí señaló es que tiene claro quién fue la persona que la traicionó y que, por ahora, no quiere decir abiertamente de quién se trata.

"Hubo una confrontación de mi parte y fue un poquito problemática la situación, por eso no he tenido una explicación. Aparte de eso yo no estoy muy bien mental ni emocionalmente para recibir una explicación", señaló la exdesafiante.



Katiuska resaltó que al principio se le hizo muy difícil aceptar lo que estaba pasando y especialmente pensar que alguien tan cercano le había fallado, especialmente porque "todas las personas que me conocen, incluso personas no tan cercanas, saben lo importante que fue y es el Desafío para mí porque llevo años preparándome y que, más que el dinero, yo quería mi nombre en la copa".



La situación no solo la afectó a ella, detalló que en su casa sus papás -especialmente su mamá- también están emocionalmente afectados por lo sucedido y ese fue precisamente el motivo por el que decidió viajar a España a visitar a sus hermanos, considerando que serían un mejor apoyo en este momento para ella. También indicó que todavía le cuesta hablar con detalles de lo ocurrido, "solamente con una persona que me está haciendo acompañamiento psicológico".

Tras la comunicación con Andrea Serna, que vio todo el país, la exdesafiante resaltó que "sentí que se me caía el mundo" y que decidió apagar el teléfono y no hablar con nadie. Además, le dio más duro porque se veía ganadora: "Yo estaba convencida de que yo iba a ser la ganadora y yo manifesté eso desde el primer día, incluso antes de ser mayor de edad, yo decía: 'algún día voy a ir y cuando vaya voy a ganar'".



Las relaciones de Katiuska dentro del Desafío Siglo XXI

Previo a su salida, algo que llamó la atención de los televidentes fue la cercanía de Katiuska con Zambrano, con quien la mayor parte de la competencia tuvo una fuerte rivalidad y solo al final de la etapa, cuando quedaron en el mismo equipo, empezaron a arreglar sus diferencias y se convirtieron en grandes amigos. Al respecto, aclaró que "no pasó nada".

"Cuando yo lo veo allá, yo no sabía que iba a quedar en el Desafío conmigo, para mí fue una sorpresa, pero ahí ya no pasaba nada. En las pruebas soy un fosforito y él es igual que yo, para un pelionero un pelionero mayor, pero después nos dimos cuenta que era cosa del juego".

Resaltó que el tema ser costeños ambos hizo que al estar en la misma casa su relación mejorara mucho porque ya no eran competencia, sino que se iban a cuidar. "Yo soy muy cariñosa, yo todo lo demuestro a flor de piel. Me la montaron con Camilo y hasta con Juan, pero con Zambrano lo vieron diferente porque los dos habíamos expresado que antes del Desafío ya habíamos salido, pero no nada, sí le tengo mucho cariño, cuando llegó a mi equipo se portó muy bien", aclaró.

Sobre su gran vínculo con Juan, detalló que su hermandad inició en Barranquilla, cuando se conocieron y se dieron cuenta que ambos llevaban varios años intentando entrar al Desafío. La búsqueda de entrar a la competencia los unió hasta el punto de entrar el mismo año, quedar en el mismo equipo y tratar de protegerse a toda costa.

"Yo trabajé con él en Barranquilla, en un gimnasio y nos llevábamos muy bien porque teníamos en común el sueño del Desafío, entonces cada vez que llegaba la temporada de inscribirse nos juntábamos para entrenar, la relación era de compañeros de entrenamiento. Cuando llegamos al Desafío fue como si nos sintiéramos de la misma sangre, nos hicimos más que amigos, nos hicimos hermanos, fue algo que floreció en el Desafío. Ahorita mismo él ha sido un apoyo muy grande en todo esto que está sucediendo", aseguró.

Además, Katiuska resaltó que le dolió muchísimo la manera en la que salió Juan del programa, por una lesión. "Ambos decíamos, 'a nosotros nos sacan compitiendo', pero a ninguno se le cumplió".

