Shakira concluyó su residencia en España con un mensaje para su ex

Shakira concluyó por todo lo alto su residencia en Madrid, España. Junto a Maluma, Beéle, Dani Martín, Laura Pausini y Bizarrap la cantante colombiana dio por terminados sus 13 conciertos en el estadio que lleva su nombre y que hicieron parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral un video con las palabras que la cantante le dedicó a uno de sus ex en este último show.



¿Qué dijo Shakira sobre su ex?

El afortunado ex al que Shakira le dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento en su último concierto en Madrid, fue Antonio de la Rúa, de quien desde hace más de un año se sabe que ha estado trabajando con al colombiana a lo largo de esta gira de conciertos. La unión de la colombiana y el argentino nuevamente en ámbitos laborales, dio resultado en una gira histórica en la trayectoria de la cantante.

En medio de su última noche en el Macondo Park, en el estadio Shakira de Madrid, la colombiana se tomó un momento para resaltar el trabajo de su expareja. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, empezó diciendo la cantante.

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Shakira resaltó en su discurso de agradecimiento la manera en la que se ha transformado su relación con el argentino con el paso de los años. "Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", concluyó la intérprete.



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De hecho, tras la separación de Shakira y Piqué, la colombiana fue captada en diferentes ocasiones con Antonio de la Rúa, lo que ocasionó rumores y emoción entre sus seguidores por una posible reconciliación. Con el paso de los meses se confirmó que el argentino efectivamente había regresado a la vida de la barranquillera, pero como parte de su equipo de trabajo clave en esta gira de conciertos.



Así fue el cierre de conciertos de Shakira en España

A lo largo de sus 13 noches en Madrid, Shakira convocó más de 700.000 fanáticos en la capital española con espectáculos totalmente agotados. Su residencia generó un impacto económico que supera los 200 millones de euros, se tradujo en un aumento de la demanda de turismo y de las reservas de hotel, superior al de eventos masivos como la visita del papa León VIX y la Fórmula 1.

A lo largo de la residencia, la superestrella global compartió momentos inolvidables con un elenco estelar de artistas, incluidos Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap, en una celebración del poder y la influencia globales de la música latina.

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Las primeras nueve fechas vendieron un total de 452.097 entradas, con un promedio de 50.233 fans por concierto, cifras que le aseguraron el primer lugar en la lista LIVE75 de Pollstar de septiembre, el listado que evalúa a las mejores giras de conciertos del momento. La residencia también incluyó un hito con Amazon Music, al establecer un nuevo récord con la presentación musical en vivo de una artista femenina más vista en la plataforma.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co