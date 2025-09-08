Publicidad

Noticias Caracol
ENTRETENIMIENTO  / Debby Ryan, estrella Disney de 'Jessie' y 'Radio Rebel', anunció su primer embarazo

Debby Ryan, estrella Disney de 'Jessie' y 'Radio Rebel', anunció su primer embarazo

La famosa actriz compartió varias imágenes para confirmar la dulce espera. Su pareja es integrante de una famosa agrupación de rock.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:57 a. m.
Debby Ryan
Debby Ryan espera su primer hijo a los 32 años -
Fotos: @debbyryan / Disney