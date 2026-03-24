Miley Cyrus reveló que tuvo "romance secreto" con otro actor de Disney Channel y no es Nick Jonas

Miley Cyrus es noticia mundial ante su regreso a los estudios de Disney para la celebración de los 20 años de 'Hannah Montana', la serie juvenil que protagonizó entre 2006 y 2011. En el especial, la artista reveló muchos detalles desconocidos sobre su experiencia como estrella juvenil, entre ellos, algunos de su vida amorosa.

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En medio del furor que causaba la serie, la vida amorosa de la estrella Disney también era tema de discusión en la prensa rosa de ese entonces. Por ejemplo, la relación que sostuvo con Nick Jonas, de The Jonas Brothers, fue popular y muy comentada por todo lo que ocurrió entre ellos.

Sin embargo, hubo rumores de otra relación que nunca se confirmaron y que quedaron como temas indescifrables en la vida de Miley Cyrus. Ahora, con 33 años, la cantante decidió revelar a sus fanáticos lo que realmente pasó entre ella y otra ex estrella de Disney que tenía una serie exitosa.



Miley Cyrus habló de su romance con Dylan Sprouse

Cyrus señaló que desde niña fue muy enamoradiza, por lo que era común que siempre se sintiera atraída hacia algún chico lindo de su edad. De hecho, señaló que cuando logró el papel de Hannah Montana había un chico de su escuela en Teneessee que le gustaba, pero al tener que mudarse a Los Ángeles para las grabaciones, los primeros que atraparon su atención fueron Mitchel Musso y Zac Efron.



A pesar de tener un 'crush' en ambas estrellas juveniles, Miley Cyrus detalló que no pasó nada con su compañero de elenco ni con el protagonista de High School Musical, pero sí con alguien que, al igual que ella, protagonizaba una de las series más exitosas de Disney Channel.



La famosa se refirió a Dylan Sprouse, uno de los gemelos que protagonizó 'Zack y Cody: gemelos en acción'. En ese momento, quien la entrevistaba señaló que esa relación nunca se había hecho pública y que su relación siempre había sido un simple rumor, hasta ahora. Miley bromeó diciendo que finalmente lo estaba confirmando.

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"Dylan fue mi novio. Pienso que era el más tierno. Dylan era mi crush, su papá nos llevaba a comer sushi", aseguró la cantante y bromeó señalando que siempre podía salir con él y con su hermano Cole, lo que los hacía doblemente guapos.

Además de Dylan Sprouse, se sabe que Miley Cyrus fue novia de Nick Jonas, con quien protagonizó uno de los triángulos amorosos de Disney más polémicos de inicios de los 2000. En el especial la artista recordó que cuando 'Hannah Montana' salió de gira de conciertos ante su éxito, ella estaba en una relación con el hermano Jonas y no quería estar lejos de él, así que pidió que fueran The Jonas Brothers los teloneros de su show.

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Años después, en su libro, la famosa reveló que fue precisamente en esa gira, en 2007, cuando Nick Jonas terminó con ella justo antes de un concierto. La famosa lo describió como uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues igual tuvo que salir al escenario y actuar con él como si nada hubiera pasado. Además, se supo que Nick inició poco después una relación con Selena Gomez, otra estrella de Disney.



¿Quién es el prometido de Miley Cyrus?

Hoy en día, todos ellos son adultos y han construido sus vidas, siguiendo sus carreras en la actuación o la música. Miley Cyrus actualmente está comprometida con el músico Maxx Morando, con quien se dice que tiene una relación de más de 4 años.

Por su parte, Dylan Sprouse y la modelo Barbara Palvin sostienen una relación amorosa desde 2017 y se casaron el 15 de julio de 2023 en una íntima ceremonia en Hungría, país natal de la novia. Mientras que Nick Jonas sostiene un matrimonio desde 2018 con la actriz india Priyanka Chopra. Gomez, por su parte, se casó recientemente con el productor y artista Benny Blanco.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL