Juan habla de la relación que tuvo con exparticipante del Desafío: "Yo no hice las cosas bien"

Juan se convirtió en el más reciente desafiante en abandonar la Ciudad de las Cajas en el Desafío Siglo XXI, no por ser eliminado sino por una lesión, lo que le dio la oportunidad a Gio de regresar a la competencia. Tras su salida de la competencia, en un nuevo episodio de Lo más viral, el exdesafiante habló sobre las personas que quedan en la competencia y algunas revelaciones personales que hizo en el programa.



¿Qué pasó con la lesión de Juan?

"Primeramente fue una luxación en una falange, se me salió de su posición normal, me quedó debajo de la otra y yo me la acomodé varias veces como se pudo ver, ya el diagnostico médico fue un esguince y tengo afectados varios ligamentos del dedo", reveló el exparticipante que también recordó que todo ocurrió en medio de una prueba de aire. "Ni me di cuenta en qué momento pasó en el calor de la prueba".

Señaló que él mismo se acomodó el dedo varias veces y estuvo recibiendo atención médica del equipo del Desafío, pero todo empeoró cuando en medio de otra prueba de aire. "Me preguntaron que cómo me sentía y yo dije 'voy pa' lante, yo resuelvo'. Estaba recibiendo primeros auxilios del equipo médico de ahí, estaban muy pendientes, pero no me podían hacer exámenes de nada, entonces me llevaron a hacer unos rayos x, y el ortopedista me dice lo que tengo. Me dejan regresar, pero para darme la noticia, yo ya iba con la idea de que no me iban a dejar seguir".

Juan aseguró que recibió la noticia junto a sus compañeros, cuando Andrea Serna lo compartió con todos y confesó que ha llorado mucho después de su salida. "A veces siento mucha impotencia porque yo sí me veía en la final, mi meta era esa y me quedo con la espinita".



¿Juan fue novio de Luisa Sanmiguel, participante del Desafío 2024?

En medio de una Suite Ditu en la que Juan estuvo con su gran amiga Katiuska, se reveló que el exparticipante fue novio de Luisa Sanmiguel, recordada participante del Desafío 2024. Al respecto, el entrenador y modelo reveló que "ella fue mi última relación seria, duramos como dos años y medio. Nos conocimos en un comercial de Colombiana hace unos cinco años. Con Luisa cuando terminamos duramos mucho sin comunicación, terminamos como un año antes de que ella fuera al Desafío".



Al respecto de su relación indicó que "la adoro, viví muchas cosas lindas con ella, siento que en la relación yo no hice las cosas bien, aunque yo ya no tomaba tanto, yo no estaba listo para una relación y creo que ella pagó los platos rotos, pero ella se portó muy bien conmigo, siempre estuvo para mí. Siempre la voy a querer".



Juan también se refirió a la apuesta que hizo con su amiga, quien aseguraba que ellos volverían a estar juntos luego de que él saliera de la competencia, pero él aseguró que eso definitivamente no ha pasado y no ha conversado con Luisa sobre eso.

Resaltó también que Katiuska y él son amigos desde hace tiempo y por eso fue evidente su alianza. "Ella y yo desde antes de entrar, cuando supimos que los dos íbamos a ingresar, quedamos en que nos íbamos a cuidar y que íbamos a luchar por llegar juntos, obviamente por la amistad que tenemos".



Su opinión sobre Gamma y Eleazar

"Siento que Yudisa tomó malas decisiones", aseguró el exdasafiante cuando le preguntaron por la conformación del equipo Gamma en esta etapa de dos equipos en el Desafío. "Yo a Mencho no la elegiría de primera, botó una buena ficha de las mujeres. Mencho para mí es demasiado fuerte y buena en contacto, pero el Desafío requiere más habilidades, no ser el mejor en todo, pero ser bueno en cada una de las pistas. Destaco siempre su fuerza, admiro lo que hizo como atleta olímpica, pero en las pruebas ella nos retrasaba mucho".

Por otro lado, reveló que su impresión sobre Eleazar cambió a lo largo de la competencia. "Desde el principio conecté con él en Alpha, era un man muy callado y yo también, pero a medida que avanzó el juego tomó actitudes que no me gustaron. El día que no me quiso dar la Ditu porque le tocaba a él y yo tenía el chaleco, desde ahí se me salió. De ahí en adelante empezó a comportarse de una manera que no me agradaba tanto. Una cosa que yo le valoro a ese man es que en momentos de choque en pruebas de contacto él es muy tranquilo, pero lo que no me gusta es que él es muy malintencionado y la fuerza no la sabe utilizar".

