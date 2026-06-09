Laura Tobón anuncia su segundo embarazo: "No podemos estar más felices"

El hogar de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez se prepara para recibir a un nuevo integrante. La presentadora y el empresario confirmaron a través de un emotivo video en sus redes sociales que están esperando a su segundo hijo. El embarazo llega nuevamente a la pareja, luego de cuatro años del nacimiento de su primogénito Lucca.



Así anunció Laura Tobón su segundo embarazo

La presentadora colombiana dio la exclusiva de su dulce espera a la revista Marie Claire, en la que posó en topless presumiendo el crecimiento de su abdomen. "El amor vuelve a crecer. Viene un segundo bebé", escribió en la descripción la famosa y agregó en entrevista con el medio que "no hay pánico ni miedo, solo amor absoluto".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además de las fotos con la revista, Laura Tobón también publicó un video acompañada de Álvaro Rodríguez y Lucca, quienes también se ven muy emocionados por la llegada de un nuevo integrante a su familia.

"Para nosotros, lo más importante siempre ha sido la familia. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y emoción, queremos compartir que, 4 años después, volvemos a recibir una noticia que nos cambia la vida y nos llena el alma: llega nuestra segunda bendición", escribieron los esposos en la publicación con la que confirmaron esta noticia.



Publicidad

En la grabación, la también modelo está vestida de blanco con un atuendo de encaje que deja a la vista su estado de embarazo, aunque no reveló cuántos meses tiene de gestación o si ya sabe el sexo del bebé que viene en camino. Ella, su esposo y su hijo están en un campo abierto y disfrutan del espacio mientras el empresario y el menor de edad se acercan a ella y acarician su abdomen.

"No podemos estar más felices de ver crecer nuestro hogar y de seguir construyendo una vida llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables. Nuestro sueño más grande siempre ha sido llevar nuestro amor a nuestros hijos, acompañarlos en cada paso y mostrarles lo hermoso que es vivir rodeados de una familia que los ama incondicionalmente", agregaron en la publicación que emociona a todos sus seguidores.

Publicidad

La pareja de esposos señaló que están muy emocionados por la oportunidad de recibir a su segundo hijo; sin embargo, resaltaron que en el núcleo familiar sin duda el más emocionado es Lucca, quien está próximo a dejar de ser el primogénito del hogar Rodríguez Tobón. "Su deseo de convertirse en hermano mayor por fin se hace realidad", destacaron.

El mundo de la farándula colombiana se pronunció con grandes mensajes en los comentarios. Cristina Hurtado le escribió a su colega: "Lau lo que tanto deseabas, que bellezaaaaa!! Bendiciones infinitas familia hermosa!!"; también la modelo Toya Montoya: "Los amo mucho familia bonita"; y Tatiana Franko también se pronunció diciendo: "Me derrito de amor".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co