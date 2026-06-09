Detalles sobre capturas de señalados de participar en crimen de periodista Cristian Herrera

Este martes 9 de junio las autoridades confirmaron la captura de tres de los señalados asesinos del periodista Cristian Herrera, quien fue víctima de homicidio en la ciudad de Cúcuta. Estas personas fueron detenidas cerca de la Terminal de Transporte de la capital de Norte de Santander. Entre los capturados están dos hombres y una mujer.



Uno de los detenidos, según las investigaciones, sería el autor material del homicidio del comunicador social y lo identificaron por los tatuajes que tenía en los brazos y que quedaron captados en cámaras de seguridad.



Identidad de los tres capturados por crimen de periodista Cristian Herrera

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de las detenciones y dijo que “la Policía Nacional, en trabajo con la Fiscalía, dio uno de los resultados más importantes, 48 horas después del homicidio del periodista Cristian Herrera, uno de los más reconocidos en la ciudad de Cúcuta. Logramos la captura de los presuntos autores materiales del homicidio, quienes son alias Demonio, quien sería el sicario; alias Wilmer, un taxista, y alias Angélica”.

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Sobre estas tres personas, el comandante señaló que “habrían participado realizando labores de inteligencia para lograr la ubicación del periodista Cristian Herrera”.

En cuanto al trabajo investigativo, el coronel mencionó que “se analizaron más de 400 horas de video. Nos fuimos muy atrás para ver la planeación que hicieron estos delincuentes, quienes, al parecer, estaban relacionados con una banda delincuencial liderada por alias Porras, pero sabemos que ellos, posiblemente, sean los autores materiales. Queremos llegar el determinador, al autor intelectual de este homicidio”.



En referencia a la banda que estaría detrás del crimen, el comandante sostuvo que “realizamos la verificación de las cámaras de video y vimos la planeación. Es una organización muy sofisticada, que realiza labores de seguimiento a la víctima durante algunos días y ahí logramos determinar la participación de esta gente vinculada al proceso. No estamos descartando ninguna hipótesis sobre el móvil, eso ya lo dirá la investigación, eso lo asumirá una Fiscalía de derechos humanos”.



Periodista Cristian Herrera no había recibido amenazas los últimos días, según Policía de Cúcuta

Finalmente, el coronel dijo que el periodista Cristian Herrera, “en los últimos días, no había recibido amenazas. Él trabajaba en la Secretaría de Seguridad, y el alcalde Jorge Acevedo me lo había asignado a la Policía de Cúcuta, especialmente al comando como un asesor. Todos los días tenía contacto con él, no me había comentado que nuevamente hubiese tenido amenazas. Él tenía un esquema y un carro blindado de la UNP. Es nuestra tarea como Policía lograr llegar hasta el determinador del homicidio, lo vamos a realizar y se va a pagar la recompensa de hasta 100 millones de pesos que ofreció la Alcaldía de Cúcuta”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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