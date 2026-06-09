Mateo Varela sorprendió a Norma Nivia con propuesta de matrimonio en su viaje a Japón

Norma Nivia y Mateo Varela se han convertido en los últimos años en una de las parejas más queridas por los colombianos, ya que su relación amorosa creció ante la mirada de millones y ellos han utilizado sus plataformas digitales para compartir actualizaciones de lo que pasa dentro de su noviazgo. Recientemente, la pareja compartió con emoción que se irían juntos de viaje a Japón, algo con lo que ambos soñaban desde hace tiempo.

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La actriz y el modelo han compartido en sus perfiles fotos y videos de la experiencia en el país asiático y, recientemente, llegaron juntos a Disneyland en Tokio. Fue allí, frente al famoso palacio de los cuentos de hadas, Mateo Varela decidió pedirle matrimonio a Norma Nivia.



Así fue la propuesta de matrimonio a Norma Nivia

A través de un video, Mateo Varela mostró que empezó a prepararse para este momento especial, específicamente tres meses antes de que juntos viajaran a Japón. En la grabación el famoso se mostró ensayando el momento en el que se arrodillaría para pedirle la mano a la mujer en diferentes escenarios a lo largo de esos tres meses hasta que finalmente llegan al día en el que le hizo la propuesta.

"Le pregunté si quería que pasáramos juntos el resto de nuestras vidas y la respuesta fue que sí", escribió Varela, recordado por su paso por el reality 'La Agencia: batalla de modelos' en la publicación. El video recibió un gran apoyo por parte de los seguidores de ambos famosos.



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Por su parte, Norma Nivia también hizo una publicación con una galería de fotos presumiendo su anillo de compromiso y celebrando esta noticia. "Y dije SÍ!", escribió la actriz de 'Mentiras perfectas' y 'La influencer' y agregó en un texto amplio los motivos que los llevaron a tomar este paso en su relación y a ella a aceptar.

"Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros. Pero quiero ser yo quien les cuente esta hermosa noticia, soy una mujer felizmente enamorada de un hombre maravilloso que ha sido el mejor compañero que he tenido en mi vida. No somos perfectos, pero nos hacemos mejores personas al estar juntos, nos hacemos bien y con esto nos prometemos seguir haciéndolo por el resto de nuestras vidas", escribió la actriz.

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La noticia del matrimonio llegó tiempo después de que surgiera un rumor de un supuesto embarazo de la pareja. Norma Nivia fue quien desmintió esta situación en una entrevista, asegurando que las imágenes difundidas eran falsas. En primera medida, la actriz señaló que las imágenes no son reales y son creadas con inteligencia artificial. "Ya llevan como tres meses haciéndome fotos con inteligencia artificial donde salgo con una barriga, pues, de nueve meses", aseguró la actriz y luego aclaró: "No estoy embarazada, no estamos esperando bebé".

Tras la aclaración de la actriz, el conductor de la emisora también preguntó si la pareja tiene contemplado tener hijos próximamente. Al respecto, Norma Nivia señaló que no es algo en lo que estén pensando. “No está en nuestros planes realmente. O sea, tenemos muchos planes a futuro como pareja, pero un hijo no es parte de esos planes”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co