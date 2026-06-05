Luto en la música: falleció el ‘Indio’ Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

El rock argentino está de luto. Se ha confirmado la muerte de Carlos ‘Indio’ Solari, cantante, compositor e ícono del rock de Argentina. El hombre falleció este viernes a los 77 años, tras una larga lucha contra el párkinson, según confirmó un parte policial oficial al que accedió EFE.

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La noticia de su fallecimiento se confirmó a través de las redes sociales del artista con un conmovedor comunicado.

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes. Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación", se lee en el texto.



Señalaron que, por ahora, el artista será despedido por su familia "en la intimidad que merece" y que la despedida pública se hará el sábado 6 de junio en un lugar y hora que serán conformados más adelante en sus perfiles "para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también".



"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", concluyeron en el comunicado.



¿Quién era el Indio Solari?

El ‘Indio’ brilló por ser el fundador de ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’ (conocida popularmente como Los Redondos) a mediados de la década de 1970 junto a su socio creativo y guitarrista, Eduardo ‘Skay’ Beilinson.



El grupo lideró los ‘ranking’ de ventas hasta su disolución en 2000 y todavía hoy se mantiene como uno de los conjuntos de música popular más masivos y exitosos de la historia del país.

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Tras el final de Los Redondos, Solari siguió reuniendo, por entonces ya con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a cientos de miles de personas en conciertos que se convertían en verdaderas fiestas populares a cielo abierto, con fanáticos que llegaban desde todos los puntos de Argentina.



A pesar de su estilo poético, críptico y metafórico, las letras de las canciones de Los Redondos y de su etapa posterior forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, que repiten cotidianamente algunas de sus estrofas en conversaciones, consignas políticas, pintadas callejeras, banderas en las canchas de fútbol y hasta en la decoración de buses que recorren las ciudades del país.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, en 1949, Solari tuvo múltiples trabajos antes de establecerse en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde comenzó a componer y cantar con Los Redondos en medio del clima represivo y persecutorio de la última dictadura cívico militar (1976-1983), que castigó con fuerza a las expresiones culturales con contenido político y social.

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Ya aquejado por los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson, su último concierto sobre el escenario tuvo lugar en 2017 en la ciudad de Olavarría, ante unas 300.000 personas, pero en la siguiente década participó de las actuaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado de manera virtual o a través de grabaciones.

*Con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co