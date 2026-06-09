Compositor que trabajó con Dua Lipa y Britney Spears murió apuñalado en su casa

La industria musical internacional se encuentra de luto tras confirmarse la trágica muerte del reconocido compositor y productor británico Talay Riley, de 35 años. El hombre fue una figura fundamental en la creación de éxitos multiplatino para grandes artistas del mundo y fue hallado sin vida en su casa.

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Lo que se sabe con los informes preliminares es que el compositor fue víctima de un violento ataque con arma blanca en el este de Londres, dejando un vacío irreemplazable en la escena del pop y el R&B.



¿Cómo murió Talay Riley?

El incidente que segó la vida del artista, cuyo nombre real era Mark Orabiyi, ocurrió en las primeras horas del viernes 5 de junio de 2026. Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana de Londres, los servicios de emergencia acudieron a una vivienda en Pankhurst Avenue, Silvertown, tras recibir una llamada de auxilio al 999 que reportaba un apuñalamiento.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Riley en el jardín de la propiedad con múltiples heridas de arma blanca. A pesar de los esfuerzos por salvarlo y de ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, los médicos confirmaron su fallecimiento poco tiempo después; algunas fuentes indican que murió mientras era trasladado.



En el mismo suceso, un segundo hombre de unos 20 años también resultó herido por apuñalamiento. Afortunadamente, las autoridades han confirmado que sus lesiones no ponen en peligro su vida y permanece hospitalizado bajo observación.



La respuesta policial fue inmediata. Un operativo desplegado en las cercanías del lugar del crimen permitió la detención de tres personas: dos hombres de 24 y 27 años, y una mujer de 25 años. Actualmente, los tres sospechosos se encuentran bajo custodia e investigación por el delito de homicidio.

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Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha revelado el móvil del ataque ni ha presentado cargos formales adicionales, mientras los investigadores continúan recolectando pruebas forenses y analizando grabaciones de CCTV de la zona. La inspectora Joanna Yorke, quien lidera la investigación, ha hecho un llamado público para que cualquier persona con información o imágenes del incidente colabore con las autoridades.



¿Quién era Talay Riley?

Nacido el 10 de julio de 1990, Talay Riley fue un prodigio que inició su carrera a los 18 años con su primer contrato editorial. Aunque tuvo una faceta como intérprete colaborando con artistas como Chipmunk, Tiësto y KSHMR, su verdadera maestría residía en la composición "detrás de escena".

Riley era considerado una de las mentes creativas más brillantes de su generación en el género pop y fue ganador en 2017 por su colaboración en el tema 'Lights On' del álbum homónimo de la artista H.E.R.. Además, fue el coautor de temas icónicos como 'Last Dance' de Dua Lipa, 'Clumsy' de Britney Spears y el hit multiplatino 'Young Dumb & Broke' de Khalid.

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A lo largo de su carrera, el hombre también logró colaborar con figuras como Zendaya, Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, Usher y Tiësto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co