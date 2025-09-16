En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Robert Redford, fallecido a los 89 años: biografía del actor y 10 de sus mejores películas

Robert Redford, fallecido a los 89 años: biografía del actor y 10 de sus mejores películas

Este martes falleció el icónico actor, director y productor de cine Robert Redford. Hacemos un recorrido por su carrera y recordamos 10 de sus mejores películas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:30 p. m.
Robert Redford, fallecido a los 89 años: biografía del actor y 10 de sus mejores películas
Robert Redford durante una conferencia en 2010.
Chris Delmas/AFP

