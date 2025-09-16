Robert Redford, fallecido a los 89 años: biografía del actor y 10 de sus mejores películas

El actor, productor y director Robert Redford falleció este martes en su casa de Utah a los 89 años. El icóno del cine deja un legado inmenso en frente y detrás de la gran pantalla. Era poseedor de dos premios Óscar de la Academia de Hollywood, (uno a la mejor dirección y otro honorario), aunque ninguno como actor a pesar de su brillante carrera, era uno de los rostros más populares del cine, con más de 80 películas en su trayectoria.

El actor, nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, llevaba oficialmente retirado desde 2018, si bien hizo una aparición sorpresa en la película: 'Avengers: Endgame' y en marzo de 2025 sorprendió con una pequeña aparición no acreditada en la serie 'Dark Winds, de la que era productor.



¿Quién era Robert Redford?

Robert Redford era hijo de un contable en una importante compañía petrolífera, fue en su juventud una estrella del béisbol universitario, lo que le permitió obtener una beca en la Universidad de Colorado. Sin embargo, pronto abandonó el deporte y se empleó en los campos petrolíferos de California para costearse un viaje a Europa.

De regreso a Estados Unidos se inscribió en la American Academy of Dramatic Arty y en 1962 logró su primer papel en el filme 'War Hunt' de Denis Sanders, al que siguieron 'The Chase', donde compartió elenco con Marlon Brando en 1966 y 'Barefoot in the Park' junto a Jane Fonda, en 1967.



Pero fue bajo las órdenes del director Sidney Pollack, con quien lograría formar un exitoso tándem cinematográfico plasmado en títulos como 'This Property Is Condemned' (1966), 'Jeremiah Johnson' (1972), 'The way we were' (1973), 'Three Days of the Condor' (1975), 'The Electric Horseman' (1979), 'Out of África', junto a Meryl Streep (1985), y 'Havana' (1990).

Su prestigio como actor ya había quedado forjado años antes para la historia del cine, junto a otro de los grandes intérpretes, Paul Newman, en dos títulos: 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' (1969), con el que ganó su primer BAFTA al mejor actor, y 'The Sting' (1973), por la que recibió su primera nominación al Óscar. En ese año protagonizó con Barbra Streisand una de las historias de amor más populares del cine en 'The way we were', un género en el que repitió, con menos éxito, junto a Demi Moore en 'Indecent Proposal' (1994).

En su faceta como director debutó en 1980 con 'Ordinay people', que fue ganadora de cuatro Oscar -entre ellos, el de mejor realizador- y galardonada también con el Globo de Oro a la mejor película en 1981. Entre sus siguientes títulos como director destacan 'The Milagro Beanfield War' (1988), 'A River Runs Through It' (1992) o 'Quiz Show' (1994), una historia sobre el mayor escándalo televisivo de la historia de EE.UU., que estuvo nominada a cuatro Óscar.

En 1998 dirigió y protagonizó en 'The Horse Whisperer' y un año después obtuvo la Medalla Nacional de las Artes por sus esfuerzos a favor del cine independiente. En 2003 produjo 'The Motorcycle Diaries', dirigida por el brasileño Walter Salles, sobre los viajes de juventud del guerrillero Ernesto 'Che' Guevara que, entre otros premios, obtuvo el Goya al mejor guión adaptado y estuvo nominada al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.

Además, Redford fue miembro fundador en 1981 del Instituto de Cine de Sundance con sede en Utah, dónde vivía, dedicado a la promoción de nuevos talentos y producciones independientes, así como a organizar el Festival de Cine Independiente . Impulsor de producciones independientes y personalidad alejada de la vida social de Hollywood, posee el Oscar honorífico (2002) por su larga trayectoria cinematográfica. En agosto de 2018 anunció que se retiraba del cine. Poco antes, en septiembre de 2017, había recibido el León de Oro en la Mostra de Venecia por su carrera cinematográfica. Su último reconocimiento internacional fue el César de honor de la Academia del Cine de Francia en 2019.



10 de las mejores películas de Robert Redford

Descalzos en el parque (1967) : Paul, un joven abogado conservador, se casa con la vivaz Corie. Su apasionada relación se convierte en una cómica discordia en un apartamento sin ascensor en la ciudad de Nueva York.

: Paul, un joven abogado conservador, se casa con la vivaz Corie. Su apasionada relación se convierte en una cómica discordia en un apartamento sin ascensor en la ciudad de Nueva York. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) : Principios del siglo veinte, en Wyoming. Butch Cassidy y The Sundance Kid son los líderes de una banda de forajidos. Después de que el robo a un tren fracasa, se encuentran huyendo con un pelotón que les pisa los talones. Su solución: escapar a Bolivia.

: Principios del siglo veinte, en Wyoming. Butch Cassidy y The Sundance Kid son los líderes de una banda de forajidos. Después de que el robo a un tren fracasa, se encuentran huyendo con un pelotón que les pisa los talones. Su solución: escapar a Bolivia. El golpe (1973) : Dos estafadores forman equipo para dar un golpe.

: Dos estafadores forman equipo para dar un golpe. Los tres días del cóndor (1975) : Un investigador de libros de la CIA encuentra muertos a todos sus compañeros de trabajo, y debe burlar a los responsables hasta que descubra en quién puede confiar realmente.

: Un investigador de libros de la CIA encuentra muertos a todos sus compañeros de trabajo, y debe burlar a los responsables hasta que descubra en quién puede confiar realmente. Todos los hombres del presidente (1976) : Los reporteros de "The Washington Post" Bob Woodward y Carl Bernstein descubren los detalles del escándalo de Watergate, que lleva a la renuncia del presidente Richard Nixon.

: Los reporteros de "The Washington Post" Bob Woodward y Carl Bernstein descubren los detalles del escándalo de Watergate, que lleva a la renuncia del presidente Richard Nixon. El mejor (1984) : Un desconocido parece surgir de la nada para convertirse en un jugador legendario con un talento casi divino.

: Un desconocido parece surgir de la nada para convertirse en un jugador legendario con un talento casi divino. Todo está perdido (2013) : Después de colisionar con un contenedor en el mar, un ingenioso marinero se encuentra luchando por su vida.

: Después de colisionar con un contenedor en el mar, un ingenioso marinero se encuentra luchando por su vida. Capitán América y el soldado del invierno (2014) : Mientras Steve Rogers se esfuerza por asumir su papel en el mundo moderno, se une a un compañero Avenger y al agente de Black Widow, para luchar contra una nueva amenaza de la historia, un asesino conocido como el Soldado de Invierno.

: Mientras Steve Rogers se esfuerza por asumir su papel en el mundo moderno, se une a un compañero Avenger y al agente de Black Widow, para luchar contra una nueva amenaza de la historia, un asesino conocido como el Soldado de Invierno. Our Souls at Night (2017) : Los viudos Addie y Louis han sido vecinos durante años. Casi no se conocen, hasta que Addie decide entablar amistad con su vecino.

: Los viudos Addie y Louis han sido vecinos durante años. Casi no se conocen, hasta que Addie decide entablar amistad con su vecino. Un caballero y su revólver (2018): Basada en la verdadera historia de Forrest Tucker y su audaz fuga de San Quentin a la edad de 70 años para dar una series de golpes sin precedentes que aturdieron a las autoridades y encantaron al público.

