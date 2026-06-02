Sabrina Carpenter consigue orden de restricción contra su presunto acosador: cronología del caso

En el mundo de las estrellas del pop, la línea entre la admiración y la obsesión suele tornarse peligrosamente delgada. La cantante estadounidense Sabrina Carpenter, de 27 años, se ha convertido en la más reciente víctima de un acoso persistente que la ha llevado a buscar el apoyo de la justicia.

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Lo que comenzó como un incidente aislado se transformó rápidamente en una pesadilla de tres días que obligó a su equipo legal a solicitar una orden de restricción temporal con carácter de urgencia.



¿Qué le pasó a Sabrina Carpenter?

La solicitud de Carpenter fue una respuesta directa a una serie de incursiones agresivas en su propiedad privada en Los Ángeles. Según los documentos legales obtenidos, la intérprete de 'Espresso' describió el comportamiento del sujeto como "deliberado, calculado y agresivo", algo que calificó como profundamente alarmante.

La gota que colmó el vaso fue la persistencia del individuo, quien, a pesar de ser arrestado por la policía, no dudó en regresar al domicilio de la artista en menos de 24 horas. Para respaldar su denuncia, Sabrina Carpenter presentó pruebas contundentes: fotografías capturadas por su cámara Ring (el timbre inteligente de su puerta), las cuales muestran al hombre directamente en la entrada de su casa.



En su declaración, la cantante fue tajante: “William Applegate es un completo desconocido para mí. Nunca lo he conocido ni me he comunicado con él de ninguna manera”.



¿Quién es William Applegate?

El sujeto ha sido identificado como William Applegate, un hombre de 31 años. Lo describen como un individuo de cabello largo que se presentó sin invitación ni previo aviso en la residencia de Carpenter. Lo más inquietante es que, durante el primer enfrentamiento con la seguridad de la artista, Applegate fingió conocerla personalmente, a pesar de que ella asegura no tener ningún deseo de establecer contacto alguno con él.



El acoso se intensificó durante el pasado fin de semana de mayo de 2026, dejando un rastro de incidentes que muestran una preocupante falta de respeto por la ley. El primero fue el 23 de mayo, cuando el hombre llegó a la casa de Sabrina en Los Ángeles. Según la denuncia, el hombre violó la valla de seguridad, intentó abrir la puerta principal y tocó el timbre repetidamente. Cuando el equipo de seguridad lo confrontó, se negó a retirarse hasta que llegó la policía y lo arrestó por allanamiento de morada.

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Al día siguiente regresó a la propiedad. Se mantuvo merodeando en la entrada durante horas y solo se marchó cuando la seguridad privada le exigió que se fuera. El 25 de mayo, por tercer día consecutivo, Applegate volvió a aparecer, lo que provocó una nueva intervención policial en el lugar.

Ante la gravedad de los hechos, un juez otorgó la orden de restricción temporal. Esta medida legal no solo protege a Sabrina Carpenter, sino que se extiende a su círculo íntimo, su hermana, Sarah, y el novio de esta, George. La orden exige que William Applegate se mantenga alejado de todos ellos de manera inmediata.

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El caso aún no está cerrado. Se ha programado una audiencia para el próximo 18 de junio, donde el tribunal revisará las pruebas y determinará si la orden de restricción temporal debe convertirse en una orden permanente. Mientras tanto, Carpenter sigue bajo vigilancia, utilizando la tecnología de sus cámaras de seguridad y su equipo de protección para garantizar que el "extraño que no la deja en paz" no vuelva a cruzar el umbral de su hogar.

*Con información de EFE