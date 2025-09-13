Artistas de este sábado en el Festival Cordillera: Carlos Vives, Miguel Bosé y Rubén Blades

Este sábado 13 de septiembre se abren nuevamente las puertas del Parque Metropolitano Simón Bolívar para celebrar una cuarta edición del Festival Cordillera, un evento de música en vivo en el que se celebran las raíces de los sonidos latinoamericanos y que, en esta ocasión, está recargada de salsa y el rock de nuestro pueblo.

Para el primer día del festival, los cinco escenarios se abren desde las 2:30 de la tarde con diferentes presentaciones y se espera que la fiesta musical esté acabando sobre la 1:00 de la mañana del domingo.

Uno de los artistas más esperados del primer día es Rubén Blades, quien llegará al escenario Cordillera a las 8:15 de la noche con la orquesta de Roberto Delgado. El salsero llega al festival para celebrar nada más y nada menos que sus 50 años de carrera. El cantante de 76 años ha dejado una huella imborrable en la música latinoamericana. Su álbum 'Siembra' (1978), en colaboración con Willie Colón, es el disco de salsa más vendido de la historia, con más de tres millones de copias.



El Festival Cordillera también recibirá en representación de la música tropical a la orquesta La 33 y a Carlos Vives, quien ha estado celebrando los 30 años del rock de mi pueblo; Miguel Bosé, por su parte, llegará con la música romántica. Paulo Londra y La Mosca serán el cierre de la noche, mientras que también se presentarán a lo largo del día artistas como Gipsy Kings, El Kalvo y Crudo Means Raw.



Artistas y horarios del sábado 13 de septiembre del Festival Cordillera

Escenario Cordillera



2:30 p. m. a 3:15 p. m.: Lucio Feuillet

4:00 p. m. a 5:00 p. m.: Gipsy Kings

6:00 p. m. a 7:15 p. m.: Miguel Bosé

8:15 p. m. a 9:30 p. m.: Rubén Blades

10:45 p. m. a 00:00: Carlos Vives

Escenario Aconcagua



3:15 p. m. a 4:00 p. m.: Velandia y La tigra

5:00 p. m. a 6:00 p. m.: Silvana Estrada

7:15 p. m. a 8:15 p.m.: UB40 ft. Ali Campbell

9:30 p. m. a 10:0 p. m.: Orishas

00:00 a 1:00 a. m.: Paulo Londra

Escenario Cotopaxi



2:00 p. m. a 2:30 p. m.: Medved

3:15 p. m. a 4:00 p. m.: Parlantes

5:00 p. m. a 6:00 p. m.: La Beriso

7:15 p. m. a 8:15 p.m.: Crudo Means Raw

9:30 p. m. a 10:0 p. m.: Catupeccu Machu

00:00 a 1:00 a. m.: La Mosca

Escenario Cocuy



2:30 p. m. a 3:15 p. m.: La Farmakos

4:00 p. m. a 5:00 p. m.: El Kalvo

6:00 p. m. a 7:15 p. m.: Daniel me estás matando

8:15 p. m. a 9:30 p. m.: Dromedarios mágicos

10:30 p. m. a 11:30 p. m.: Peces raros

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL