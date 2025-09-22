En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / "Silenciosa", cortometraje hecho por joven con discapacidad visual que estará en Festival Smartfilms

"Silenciosa", cortometraje hecho por joven con discapacidad visual que estará en Festival Smartfilms

Del 25 al 27 de septiembre se lleva a cabo la nueva versión del Festival Smartfilms. Un joven bogotano con discapacidad visual es uno de los cientos que llevan sus cortometrajes a participar por los premios de una de las 11 categorías.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de sept, 2025
Juan Camilo Montaña es el director del cortometraje "Silenciosa", que estará en Smartfilms.
Cortesía

