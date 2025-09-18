Fiesta del Cine este mes con boletas a $6.000 y $9.000: las películas que podrá ver con el descuento

Las salas de cine de Colombia se preparan para tener dos nuevas jornadas con las boletas a un precio reducido en los multiplex de todo el país de empresas como Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis. El evento, conocido como la Fiesta del Cine, tiene como objetivo llevar más audiencias a las salas y que disfruten de la cartelera del mes de septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La promoción será válida únicamente para funciones de los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre del 2025. De acuerdo con información de Cinemark, una de las empresas más grandes que se unió a la propuesta, "el inicio de la preventa será el martes 23 de septiembre a las 3:00 p. m. hasta el miércoles 24 al finalizar el día". La exhibidora de cine explicó que es posible que la tarifa varíe ligeramente dependiendo el formato, pero los precios principales para los multiplex de todas las empresas será de $6.000 y $9.000



Condiciones de la promoción de la Fiesta del Cine

En el caso de Cinemark aplica una tarifa de $6.000 por boleta en formato 2D y XD. Mientras que aplica la tarifa de $9.000 será para los formatos Premier, XD Premier, Bistro y XD Bistro. "No válida para formato 3D y D-Box (...) Para las compras realizadas en los canales app y página web aplica un recargo por servicio de $1.400 por cada boleta", se lee en un comunicado de la empresa, que agregó que las promociones de la Fiesta del Cine no son acumulables con otros descuentos o membresías. Asimismo, la tarifa no aplica para musicales, ni contenido alternativo, ni películas de estreno.

Tenga en cuenta que la promoción podría tener cambios sin previo aviso, debe estar pendiente a los canales oficiales de las diferentes empresas participantes. "En ocasiones los distribuidores de las películas pueden solicitar restricción de esta promoción para sus contenidos", dice el comunicado de Cinemark.



Lea: ¿Dónde ver todas las películas de "El Conjuro", "Annabelle" y "La Monja", y en qué orden?



Películas que podrá ver con descuento en la Fiesta del Cine

Estas son algunas de las películas que estarás disponibles para las dos jornadas de promoción de la Fiesta del Cine, tenga en cuento



El Conjuro 4: Últimos Ritos : Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

: Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez. El gran viaje de tu vida : ¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) son dos solteros desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto, por un giro inesperado del destino, se embarcan en el gran viaje de su vida.

: ¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) son dos solteros desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto, por un giro inesperado del destino, se embarcan en el gran viaje de su vida. Camina o muere : De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro narrador Stephen King,y Francis Lawrence, llega un thriller intenso, escalofriante y emotivo que desafía al público a enfrentar una pregunta inquietante.

: De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro narrador Stephen King,y Francis Lawrence, llega un thriller intenso, escalofriante y emotivo que desafía al público a enfrentar una pregunta inquietante. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito : El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas.

: El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas. 200% Lobo : Secuela de aventura animada de 100% lobo. Freddy Lupin, un valiente poodle con el corazón de un feroz lobo, tiene un solo objetivo: demostrar que el coraje no depende del pelaje. Pero cuando un deseo mal formulado lo transforma en un hombre lobo y pone en peligro el mundo mágico de las hadas.

: Secuela de aventura animada de 100% lobo. Freddy Lupin, un valiente poodle con el corazón de un feroz lobo, tiene un solo objetivo: demostrar que el coraje no depende del pelaje. Pero cuando un deseo mal formulado lo transforma en un hombre lobo y pone en peligro el mundo mágico de las hadas. Batman Azteca: Choque De Imperios: Un joven azteca vive una tragedia cuando su padre es asesinado por los conquistadores españoles. Yohualli escapa a Tenochtitlan para advertir al rey Moctezuma y a su sumo sacerdote, Yoka, del peligro inminente.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL