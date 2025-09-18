Fiesta del Cine este mes con boletas a $6.000 y $9.000: las películas que podrá ver con el descuento

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Las salas de cine de Colombia se preparan para tener dos nuevas jornadas con las boletas a un precio reducido en los multiplex de todo el país de empresas como Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis. El evento, conocido como la Fiesta del Cine, tiene como objetivo llevar más audiencias a las salas y que disfruten de la cartelera del mes de septiembre.
La promoción será válida únicamente para funciones de los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre del 2025. De acuerdo con información de Cinemark, una de las empresas más grandes que se unió a la propuesta, "el inicio de la preventa será el martes 23 de septiembre a las 3:00 p. m. hasta el miércoles 24 al finalizar el día". La exhibidora de cine explicó que es posible que la tarifa varíe ligeramente dependiendo el formato, pero los precios principales para los multiplex de todas las empresas será de $6.000 y $9.000
En el caso de Cinemark aplica una tarifa de $6.000 por boleta en formato 2D y XD. Mientras que aplica la tarifa de $9.000 será para los formatos Premier, XD Premier, Bistro y XD Bistro. "No válida para formato 3D y D-Box (...) Para las compras realizadas en los canales app y página web aplica un recargo por servicio de $1.400 por cada boleta", se lee en un comunicado de la empresa, que agregó que las promociones de la Fiesta del Cine no son acumulables con otros descuentos o membresías. Asimismo, la tarifa no aplica para musicales, ni contenido alternativo, ni películas de estreno.
Tenga en cuenta que la promoción podría tener cambios sin previo aviso, debe estar pendiente a los canales oficiales de las diferentes empresas participantes. "En ocasiones los distribuidores de las películas pueden solicitar restricción de esta promoción para sus contenidos", dice el comunicado de Cinemark.
Lea: ¿Dónde ver todas las películas de "El Conjuro", "Annabelle" y "La Monja", y en qué orden?
Estas son algunas de las películas que estarás disponibles para las dos jornadas de promoción de la Fiesta del Cine, tenga en cuento
Publicidad
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL